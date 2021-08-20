Отправлено: - 11:39

Сабыр:

Ничего глупее сложно представить. Надо бежать и слушать или как?

Цитата:Зачем бежать? В каждой точке будут одни и те же 2-3 номера. Так же проще, чем 18 разных песен разучивать или 18 номеров готовить