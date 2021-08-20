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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
- Сообщений:
- 12907
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 02:45
Челябинск.
среди баранов да. язык общения.
среди баранов да. язык общения.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 03:26
В Казахстане общественного деятеля и правозащитника Ермека Тайчибекова, который отстаивал интересы русских и поднимал вопрос о статусе русского языка, посадили в тюрьму на семь лет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 03:27
правозащитника Ермека Тайчибекова, занимающегося поддержкой русского языка и русского населения в республике, к семи годам колонии строгого режима. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает lenta.ru со ссылкой наTelegram-канал «Прямое действие». Как уточнил брат осужденного Марлен Тайчибеков, активиста признали виновным в разжигании межнациональной розни.«Мой брат, который защищал людей, которых громили по национальному признаку, будет сидеть, а погромщики, убивавшие людей, отсидев в СИЗО, сейчас на свободе, пьют пиво, радуются. Где справедливость в этом мире? В Казахстане ее точно нет. Одна надежда на Россию», — заявил он. По словам Марлена Тайчибекова, адвокаты до последнего были уверены, что их подзащитного оправдают и не посадят, поскольку дело разваливалось на глазах. На Ермека Тайчибекова завели уголовное дело после интервью порталу «Украина.ру», в котором он раскритиковал казахстанские власти за ущемление русских.«В Казахстане на государственном уровне идет целенаправленная работа по уничтожению российского влияния, влияния русской культуры и в том числе русского языка», — сказал правозащитник в мае 2020 года.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 05:43
Цитата:
Абайка что-то там говорил про сакральную жертву вроде. Получите, распишитесь.
Гога:
В Казахстане общественного деятеля и правозащитника Ермека Тайчибекова, который отстаивал интересы русских и поднимал вопрос о статусе русского языка, посадили в тюрьму на семь лет.
В Казахстане общественного деятеля и правозащитника Ермека Тайчибекова, который отстаивал интересы русских и поднимал вопрос о статусе русского языка, посадили в тюрьму на семь лет.
Абайка что-то там говорил про сакральную жертву вроде. Получите, распишитесь.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 443
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 05:51
Цитата:
Будем ждать развития событий
Victor Yang:
Будем ждать развития событий
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 06:09
Интересно, кто следующий приедет в КЗ благодарить за сохранение русского языка?
Наверное мы с Драконом
[Исправлено: maxsaf, 20.08.2021 - 08:13]
Наверное мы с Драконом
[Исправлено: maxsaf, 20.08.2021 - 08:13]
В
(Уважаемые пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 08:20
Цитата:
Тут недавно табличка мелькала, по оказаниям госуслуг в разрезе языка обращения.
Вот по ней прекрасно видно, почему не получится безболезненно и естественно.
Было бы "всех" процентов 80 - можно было бы и сразу безболезненно, и даже естественно.
Тут недавно табличка мелькала, по оказаниям госуслуг в разрезе языка обращения.
Вот по ней прекрасно видно, почему не получится безболезненно и естественно.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 10:41
Цитата:
Активисты это прекрасно понимают, но они совсем не против, чтобы было болезненно.
Валентин:
Вот по ней прекрасно видно, почему не получится безболезненно и естественно.
Вот по ней прекрасно видно, почему не получится безболезненно и естественно.
Активисты это прекрасно понимают, но они совсем не против, чтобы было болезненно.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 11:06
Цитата:
Вчера Куатика задержали по той же статье.
гражданин СССР:
Будем ждать развития событий
Будем ждать развития событий
Вчера Куатика задержали по той же статье.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 11:07
Цитата:
Как, опять?
Козлов я:
Вчера Куатика задержали по той же статье.
Вчера Куатика задержали по той же статье.
Как, опять?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 11:09
Политолог Никита Мендкович: русофобия в Казахстане внедряется из единого центра
«Попытки реабилитации предателей времен Великой Отечественной, демарши против русского языка в быту и школе — все это похоже на мероприятия, спланированные единым центром», — сказал эксперт.
тыц
«Попытки реабилитации предателей времен Великой Отечественной, демарши против русского языка в быту и школе — все это похоже на мероприятия, спланированные единым центром», — сказал эксперт.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 11:13
Как объяснил Мендкович, эта группа пользуется поддержкой Запада, и за последние годы с помощью США она смогла вырастить целое поколение прозападных националистов в политическом классе, госаппарате и СМИ.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 11:15
А я все думаю - ну когда же уши дяди Сэма появятся
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 11:15
Цитата:
Не следил,задерживали ли его раньше, но 19 августа его доставили в РОП.
Еще о гос.услугах:
Цитата:
maxsaf:
Как, опять?
Как, опять?
Не следил,задерживали ли его раньше, но 19 августа его доставили в РОП.
Еще о гос.услугах:
Цитата:
В число регионов, где русский язык при получении госуслуг занимал львиную долю, вошли:
Северо-Казахстанская область — на русском разговаривают 91,5% взрослого населения,
Костанайская (85,3%),
Павлодарская (85,1%)
и Акмолинская (82,2%) области,
столица Нур-Султан — 72,7%.
Читайте больше на
Северо-Казахстанская область — на русском разговаривают 91,5% взрослого населения,
Костанайская (85,3%),
Павлодарская (85,1%)
и Акмолинская (82,2%) области,
столица Нур-Султан — 72,7%.
Читайте больше на
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