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≡ Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42187
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 19.08.21 - 15:15
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По словам министра образования, показатели качества образования в городских школах Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской областей ниже сельских школ Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9316
Re: Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний -...
Отправлено: 19.08.21 - 19:23
#15
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Цитата:
maxsaf:
Странно, что в статье не говорится, на каком языке в каких областях обучается большинство.

Большинство обучается в Алмате,Шымкенте и Астане
Но про эти города ни слова
Странно правда?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11716
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 19.08.21 - 19:32
#16
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Цитата:
abaika95:
Уровень жизни на севере выше чем на юге от этого исходит тот факт что тут больше будет профи учителей чем там

У вас что в разных областях страны разная зарплата у учителей? Или разная инфляция? Или может разные цены на картошку с морковкой? Почему уровень жизни разный?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11716
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 19.08.21 - 19:33
#17
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Цитата:
abaika95:
Большинство обучается в Алмате,Шымкенте и Астане Но про эти города ни слова Странно правда?

Странно конечно. Статья не обьективная :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9316
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 19.08.21 - 19:37
#18
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Цитата:
maxsaf:
У вас что в разных областях страны разная зарплата у учителей? Или разная инфляция? Или может разные цены на картошку с морковкой? Почему уровень жизни разный?

У вас в Канаде уровень жизни в деревне и в Онтарио одинаковый? В деревне есть кинотеатры,парки,бассейны,атракционы,большие моллы,работы больше чем в городе?
Цитата:
maxsaf:
Странно конечно. Статья не обьективная

Нет она просто умалчивает то что должно быть
Это как в той статье про уровень демократии
Где самую главную демократичную страну в график не вписали))
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11602
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 19.08.21 - 23:47
#19
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Меняю двух актюбинских акимов на местного... знающего в каком году рак на ПЧСТР свистнул и куда ходил автобус 33а!
КСК, Клуб Строитель, и БУ акимов не предлагать! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 19.08.2021 - 20:54]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
443
Re: Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний -...
Отправлено: 20.08.21 - 07:41
#20
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В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7619
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 20.08.21 - 08:32
#21
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Цитата:
Интереееесно, а с чем такое может быть связано? Причинно-следственные связи никто не устанавливал?


Ну как, не устанавливал.



Страницы 25-26, например, и дальше.

И страница 55 особенно, там как раз про то, о чём говорит министр.

[Исправлено: Валентин, 20.08.2021 - 08:37]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11716
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 20.08.21 - 10:15
#22
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Цитата:
Валентин:

Да вы хоть скриншоты этих таблиц сюда вставьте - Абайка все равно скажет что это фейк, и заказуха кремля. Хотя по мне и без табличек все очевидно.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1946
Re: Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний -...
Отправлено: 20.08.21 - 10:31
#23
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Цитата:
Victor Yang:
а с чем такое может быть связано?


Начнут сейчас мусолить, всякую херню городить.
Причина одна: там мало русскоязычного населения, на севере поболее - вот и вся причина. Ещё великий Абай говорил, без знания русского языка лучше сидеть в ауыле( вольный перевод, но смысл понятен).
А, может министр просто подогнал факты ( по указке АП)на противолне набирающим популярность куатовцам и прочим нацикам, что бы сбить градус роста нездорвого национализма.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11716
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 20.08.21 - 10:39
#24
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Цитата:
ACROS:
сбить градус роста нездорвого национализма

И как вы считаете, получилось у министра сбить этот градус? Я лично считаю что он наоборот, подстегивает и нагнетает. Потому что решение самое простое тут напрашивается - продолжить переселение граждан внутри страны, с юга на север, чтобы тем самым заодно и описанную в статье разницу уменьшить.
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