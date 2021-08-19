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Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 42187
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 19.08.21 - 15:15
По словам министра образования, показатели качества образования в городских школах Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской областей ниже сельских школ Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областей.
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Re: Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний -...
Отправлено: 19.08.21 - 19:23
Цитата:
Большинство обучается в Алмате,Шымкенте и Астане
Но про эти города ни слова
Странно правда?
maxsaf:
Странно, что в статье не говорится, на каком языке в каких областях обучается большинство.
Странно, что в статье не говорится, на каком языке в каких областях обучается большинство.
Большинство обучается в Алмате,Шымкенте и Астане
Но про эти города ни слова
Странно правда?
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 19.08.21 - 19:32
Цитата:
У вас что в разных областях страны разная зарплата у учителей? Или разная инфляция? Или может разные цены на картошку с морковкой? Почему уровень жизни разный?
abaika95:
Уровень жизни на севере выше чем на юге от этого исходит тот факт что тут больше будет профи учителей чем там
Уровень жизни на севере выше чем на юге от этого исходит тот факт что тут больше будет профи учителей чем там
У вас что в разных областях страны разная зарплата у учителей? Или разная инфляция? Или может разные цены на картошку с морковкой? Почему уровень жизни разный?
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 19.08.21 - 19:33
Цитата:
Странно конечно. Статья не обьективная
abaika95:
Большинство обучается в Алмате,Шымкенте и Астане Но про эти города ни слова Странно правда?
Большинство обучается в Алмате,Шымкенте и Астане Но про эти города ни слова Странно правда?
Странно конечно. Статья не обьективная
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 19.08.21 - 19:37
Цитата:
У вас в Канаде уровень жизни в деревне и в Онтарио одинаковый? В деревне есть кинотеатры,парки,бассейны,атракционы,большие моллы,работы больше чем в городе?
Цитата:
Нет она просто умалчивает то что должно быть
Это как в той статье про уровень демократии
Где самую главную демократичную страну в график не вписали))
maxsaf:
У вас что в разных областях страны разная зарплата у учителей? Или разная инфляция? Или может разные цены на картошку с морковкой? Почему уровень жизни разный?
У вас что в разных областях страны разная зарплата у учителей? Или разная инфляция? Или может разные цены на картошку с морковкой? Почему уровень жизни разный?
У вас в Канаде уровень жизни в деревне и в Онтарио одинаковый? В деревне есть кинотеатры,парки,бассейны,атракционы,большие моллы,работы больше чем в городе?
Цитата:
maxsaf:
Странно конечно. Статья не обьективная
Странно конечно. Статья не обьективная
Нет она просто умалчивает то что должно быть
Это как в той статье про уровень демократии
Где самую главную демократичную страну в график не вписали))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11602
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 19.08.21 - 23:47
Меняю двух актюбинских акимов на местного... знающего в каком году рак на ПЧСТР свистнул и куда ходил автобус 33а!
КСК, Клуб Строитель, и БУ акимов не предлагать!
[Исправлено: Серый волк, 19.08.2021 - 20:54]
КСК, Клуб Строитель, и БУ акимов не предлагать!
[Исправлено: Серый волк, 19.08.2021 - 20:54]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 443
Re: Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний -...
Отправлено: 20.08.21 - 07:41
В
(Уважаемые пользователи)
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- 23.12.06
- Сообщений:
- 7619
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 20.08.21 - 08:32
Цитата:
Ну как, не устанавливал.
Страницы 25-26, например, и дальше.
И страница 55 особенно, там как раз про то, о чём говорит министр.
[Исправлено: Валентин, 20.08.2021 - 08:37]
Интереееесно, а с чем такое может быть связано? Причинно-следственные связи никто не устанавливал?
Ну как, не устанавливал.
Страницы 25-26, например, и дальше.
И страница 55 особенно, там как раз про то, о чём говорит министр.
[Исправлено: Валентин, 20.08.2021 - 08:37]
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 20.08.21 - 10:15
Цитата:
Да вы хоть скриншоты этих таблиц сюда вставьте - Абайка все равно скажет что это фейк, и заказуха кремля. Хотя по мне и без табличек все очевидно.
Валентин:
Да вы хоть скриншоты этих таблиц сюда вставьте - Абайка все равно скажет что это фейк, и заказуха кремля. Хотя по мне и без табличек все очевидно.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
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- 1946
Re: Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний -...
Отправлено: 20.08.21 - 10:31
Цитата:
Начнут сейчас мусолить, всякую херню городить.
Причина одна: там мало русскоязычного населения, на севере поболее - вот и вся причина. Ещё великий Абай говорил, без знания русского языка лучше сидеть в ауыле( вольный перевод, но смысл понятен).
А, может министр просто подогнал факты ( по указке АП)на противолне набирающим популярность куатовцам и прочим нацикам, что бы сбить градус роста нездорвого национализма.
Victor Yang:
а с чем такое может быть связано?
а с чем такое может быть связано?
Начнут сейчас мусолить, всякую херню городить.
Причина одна: там мало русскоязычного населения, на севере поболее - вот и вся причина. Ещё великий Абай говорил, без знания русского языка лучше сидеть в ауыле( вольный перевод, но смысл понятен).
А, может министр просто подогнал факты ( по указке АП)на противолне набирающим популярность куатовцам и прочим нацикам, что бы сбить градус роста нездорвого национализма.
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 20.08.21 - 10:39
Цитата:
И как вы считаете, получилось у министра сбить этот градус? Я лично считаю что он наоборот, подстегивает и нагнетает. Потому что решение самое простое тут напрашивается - продолжить переселение граждан внутри страны, с юга на север, чтобы тем самым заодно и описанную в статье разницу уменьшить.
ACROS:
сбить градус роста нездорвого национализма
сбить градус роста нездорвого национализма
И как вы считаете, получилось у министра сбить этот градус? Я лично считаю что он наоборот, подстегивает и нагнетает. Потому что решение самое простое тут напрашивается - продолжить переселение граждан внутри страны, с юга на север, чтобы тем самым заодно и описанную в статье разницу уменьшить.
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