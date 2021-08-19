Отправлено: - 19:32

abaika95:

Уровень жизни на севере выше чем на юге от этого исходит тот факт что тут больше будет профи учителей чем там

Цитата:У вас что в разных областях страны разная зарплата у учителей? Или разная инфляция? Или может разные цены на картошку с морковкой? Почему уровень жизни разный?