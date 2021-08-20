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Гога:

В Казахстане общественного деятеля и правозащитника Ермека Тайчибекова, который отстаивал интересы русских и поднимал вопрос о статусе русского языка, посадили в тюрьму на семь лет.

Цитата:Абайка что-то там говорил про сакральную жертву вроде. Получите, распишитесь.