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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12907
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 02:45
#6121
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Челябинск.
среди баранов да. язык общения.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3641
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 03:26
#6122
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В Казахстане общественного деятеля и правозащитника Ермека Тайчибекова, который отстаивал интересы русских и поднимал вопрос о статусе русского языка, посадили в тюрьму на семь лет.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3641
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 03:27
#6123
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правозащитника Ермека Тайчибекова, занимающегося поддержкой русского языка и русского населения в республике, к семи годам колонии строгого режима. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает lenta.ru со ссылкой наTelegram-канал «Прямое действие». Как уточнил брат осужденного Марлен Тайчибеков, активиста признали виновным в разжигании межнациональной розни.«Мой брат, который защищал людей, которых громили по национальному признаку, будет сидеть, а погромщики, убивавшие людей, отсидев в СИЗО, сейчас на свободе, пьют пиво, радуются. Где справедливость в этом мире? В Казахстане ее точно нет. Одна надежда на Россию», — заявил он. По словам Марлена Тайчибекова, адвокаты до последнего были уверены, что их подзащитного оправдают и не посадят, поскольку дело разваливалось на глазах. На Ермека Тайчибекова завели уголовное дело после интервью порталу «Украина.ру», в котором он раскритиковал казахстанские власти за ущемление русских.«В Казахстане на государственном уровне идет целенаправленная работа по уничтожению российского влияния, влияния русской культуры и в том числе русского языка», — сказал правозащитник в мае 2020 года.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11713
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 05:43
#6124
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Цитата:
Гога:
В Казахстане общественного деятеля и правозащитника Ермека Тайчибекова, который отстаивал интересы русских и поднимал вопрос о статусе русского языка, посадили в тюрьму на семь лет.

Абайка что-то там говорил про сакральную жертву вроде. Получите, распишитесь.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
443
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 05:51
#6125
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Цитата:
Victor Yang:

Будем ждать развития событий :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11713
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 06:09
#6126
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Интересно, кто следующий приедет в КЗ благодарить за сохранение русского языка? :lol:
Наверное мы с Драконом :lol:

[Исправлено: maxsaf, 20.08.2021 - 08:13]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11713
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 08:12
#6127
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Трое из пяти казахстанцев предпочитают получать госуслуги на русском языке – АДГС

Русский язык при получении госуслуг преобладал в девяти регионах Казахстана из 17, включая Алматы и Нур-Султан

тыц
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В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7619
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 08:20
#6128
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Цитата:
Было бы "всех" процентов 80 - можно было бы и сразу безболезненно, и даже естественно.


Тут недавно табличка мелькала, по оказаниям госуслуг в разрезе языка обращения.
Вот по ней прекрасно видно, почему не получится безболезненно и естественно.
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