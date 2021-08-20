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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11710
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:08
#6091
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Цитата:
abaika95:
Как бы там не было,казахский станет языком межнац общения в Казахстане)))

Ну все, выдохните уже, зачем такие жертвы?))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14268
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:08
#6092
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Цитата:
abaika95:
Как бы там не было,казахский станет языком межнац общения в Казахстане)))

Станет. Но всему своё время.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3639
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:09
#6093
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Цитата:
abaika95:
нравится это обсуждать

___Продолжайте . Счас играют Фола Эш-сюр-Альсетте Люксембург`1 : 1(1 : 1)1Кайрат Алма-Ата Казахстан - это интереснее .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11710
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:09
#6094
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Цитата:
abaika95:
Как бы там не было,казахский станет языком межнац общения в Казахстане)))

Кстати, Мишустин так не считает)))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14268
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:11
#6095
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Цитата:
Гога:
Уж который день воду в ступе толчете ,

Вот оно точное определение! Кстати, отпустили мученика, впаяв штраф 145 тыс тенге. Уже побирается на канале. Вот мне интересно - за что штраф? Неужели за разжигание?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11710
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:11
#6096
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Цитата:
abaika95:
А я просто ржу))

Лучше теньгой помогите своему кумиру)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3639
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:11
#6097
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Цитата:
maxsaf:
Но для чего

____ А смысла нет , просто так . Вы перевод знаете?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11710
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:12
#6098
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Цитата:
Гога:
_ А смысла нет , просто так

Я так и понял)
А там где со смыслом - ваМ становится скучно ))

[Исправлено: maxsaf, 20.08.2021 - 00:13]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9316
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:12
#6099
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Цитата:

____Ну и славно . Главное - уверенность .

А это не увереность это догма))
Цитата:
maxsaf:
Кстати, Мишустин так не считает

Кто такой мишустин?)/ Цитата:
Victor Yang:
Станет. Но всему своё время.

Никто не хочет ждать
Все хотят сейчас
И людей трудно в этом винить
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3639
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:14
#6100
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Цитата:
maxsaf:
Я так и понял)

__Вот , и не надо знать казязык - и так понятно :lol: :-P
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9316
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:14
#6101
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Цитата:
Victor Yang:
Вот оно точное определение! Кстати, отпустили мученика, впаяв штраф 145 тыс тенге. Уже побирается на канале. Вот мне интересно - за что штраф? Неужели за разжигание?

По 174 ст. не может быть штрафа вроде
За неповиновение полиции может Цитата:
maxsaf:
Лучше теньгой помогите своему кумиру)

Незнаю кто вам это сказал
Но передайте ему чтобы не рассказывал вам всякую чушь
Кумиров среди живущих не имею))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11710
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:15
#6102
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Цитата:
abaika95:
Кто такой мишустин?

Вроде второй после Путина ;-)
У вас кто #2?? :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3639
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:15
#6103
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Цитата:
abaika95:
Все хотят сейчас

____ Все , это кто ??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11710
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:16
#6104
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Цитата:
abaika95:
Незнаю кто вам это сказал Но передайте ему чтобы не рассказывал вам всякую чушь Кумиров среди живущих не имею))

Ну и ладно, пусть сам выкручивается тогда ))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3639
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:17
#6105
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Цитата:
abaika95:
Кумиров среди живущих не имею

____Кумир у тебя один ---- самовлюбленный абайка
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