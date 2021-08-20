Отправлено: - 00:14

Victor Yang:

Вот оно точное определение! Кстати, отпустили мученика, впаяв штраф 145 тыс тенге. Уже побирается на канале. Вот мне интересно - за что штраф? Неужели за разжигание?

maxsaf:

Лучше теньгой помогите своему кумиру)

Цитата:По 174 ст. не может быть штрафа вродеЗа неповиновение полиции может Цитата:Незнаю кто вам это сказалНо передайте ему чтобы не рассказывал вам всякую чушьКумиров среди живущих не имею))