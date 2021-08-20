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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:08
Цитата:
Ну все, выдохните уже, зачем такие жертвы?))
abaika95:
Как бы там не было,казахский станет языком межнац общения в Казахстане)))
Как бы там не было,казахский станет языком межнац общения в Казахстане)))
Ну все, выдохните уже, зачем такие жертвы?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:08
Цитата:
Станет. Но всему своё время.
abaika95:
Как бы там не было,казахский станет языком межнац общения в Казахстане)))
Как бы там не было,казахский станет языком межнац общения в Казахстане)))
Станет. Но всему своё время.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:09
Цитата:
___Продолжайте . Счас играют Фола Эш-сюр-Альсетте Люксембург`1 : 1(1 : 1)1Кайрат Алма-Ата Казахстан - это интереснее .
abaika95:
нравится это обсуждать
нравится это обсуждать
___Продолжайте . Счас играют Фола Эш-сюр-Альсетте Люксембург`1 : 1(1 : 1)1Кайрат Алма-Ата Казахстан - это интереснее .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:09
Цитата:
Кстати, Мишустин так не считает)))
abaika95:
Как бы там не было,казахский станет языком межнац общения в Казахстане)))
Как бы там не было,казахский станет языком межнац общения в Казахстане)))
Кстати, Мишустин так не считает)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:11
Цитата:
Вот оно точное определение! Кстати, отпустили мученика, впаяв штраф 145 тыс тенге. Уже побирается на канале. Вот мне интересно - за что штраф? Неужели за разжигание?
Гога:
Уж который день воду в ступе толчете ,
Уж который день воду в ступе толчете ,
Вот оно точное определение! Кстати, отпустили мученика, впаяв штраф 145 тыс тенге. Уже побирается на канале. Вот мне интересно - за что штраф? Неужели за разжигание?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:11
Цитата:
Лучше теньгой помогите своему кумиру)
abaika95:
А я просто ржу))
А я просто ржу))
Лучше теньгой помогите своему кумиру)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:11
Цитата:
____ А смысла нет , просто так . Вы перевод знаете?
maxsaf:
Но для чего
Но для чего
____ А смысла нет , просто так . Вы перевод знаете?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:12
Цитата:
Я так и понял)
А там где со смыслом - ваМ становится скучно ))
[Исправлено: maxsaf, 20.08.2021 - 00:13]
Гога:
_ А смысла нет , просто так
_ А смысла нет , просто так
Я так и понял)
А там где со смыслом - ваМ становится скучно ))
[Исправлено: maxsaf, 20.08.2021 - 00:13]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:12
Цитата:
____Ну и славно . Главное - уверенность .
А это не увереность это догма))
Цитата:
Кто такой мишустин?)/ Цитата:
Никто не хочет ждать
Все хотят сейчас
И людей трудно в этом винить
____Ну и славно . Главное - уверенность .
А это не увереность это догма))
Цитата:
maxsaf:
Кстати, Мишустин так не считает
Кстати, Мишустин так не считает
Кто такой мишустин?)/ Цитата:
Victor Yang:
Станет. Но всему своё время.
Станет. Но всему своё время.
Никто не хочет ждать
Все хотят сейчас
И людей трудно в этом винить
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:14
Цитата:
__Вот , и не надо знать казязык - и так понятно
maxsaf:
Я так и понял)
Я так и понял)
__Вот , и не надо знать казязык - и так понятно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:14
Цитата:
По 174 ст. не может быть штрафа вроде
За неповиновение полиции может Цитата:
Незнаю кто вам это сказал
Но передайте ему чтобы не рассказывал вам всякую чушь
Кумиров среди живущих не имею))
Victor Yang:
Вот оно точное определение! Кстати, отпустили мученика, впаяв штраф 145 тыс тенге. Уже побирается на канале. Вот мне интересно - за что штраф? Неужели за разжигание?
Вот оно точное определение! Кстати, отпустили мученика, впаяв штраф 145 тыс тенге. Уже побирается на канале. Вот мне интересно - за что штраф? Неужели за разжигание?
По 174 ст. не может быть штрафа вроде
За неповиновение полиции может Цитата:
maxsaf:
Лучше теньгой помогите своему кумиру)
Лучше теньгой помогите своему кумиру)
Незнаю кто вам это сказал
Но передайте ему чтобы не рассказывал вам всякую чушь
Кумиров среди живущих не имею))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:15
Цитата:
Вроде второй после Путина
У вас кто #2??
abaika95:
Кто такой мишустин?
Кто такой мишустин?
Вроде второй после Путина
У вас кто #2??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:15
Цитата:
____ Все , это кто ??
abaika95:
Все хотят сейчас
Все хотят сейчас
____ Все , это кто ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:16
Цитата:
Ну и ладно, пусть сам выкручивается тогда ))
abaika95:
Незнаю кто вам это сказал Но передайте ему чтобы не рассказывал вам всякую чушь Кумиров среди живущих не имею))
Незнаю кто вам это сказал Но передайте ему чтобы не рассказывал вам всякую чушь Кумиров среди живущих не имею))
Ну и ладно, пусть сам выкручивается тогда ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 00:17
Цитата:
____Кумир у тебя один ---- самовлюбленный абайка
abaika95:
Кумиров среди живущих не имею
Кумиров среди живущих не имею
____Кумир у тебя один ---- самовлюбленный абайка
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