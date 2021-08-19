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«Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему оперуполномоченному ДЭР по Костанайской области грозят 9 лет лишения свободы
«Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему оперуполномоченному ДЭР по Костанайской области грозят 9 лет лишения свободы
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42187
«Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему оперуполномоченному ДЭР по Костанайской области грозят 9 лет лишения свободы
Отправлено: 19.08.21 - 13:00
В марте 2020 года Абзал Батырболатов во время оперативно-разыскных мероприятий выявил факты продажи алкогольной продукции с поддельными и не учтенными в органах госдоходов контрольными марками. Эту информацию он скрыл, а также «потребовал с предпринимателей взятки на системной и ежемесячной основе».
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«Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему оперуполномоченному ДЭР по Костанайской области грозят 9 лет лишения свободы
Отправлено: 19.08.21 - 13:00
Ну вот, опять - они...
[Исправлено: drakon, 19.08.2021 - 13:59]
[Исправлено: drakon, 19.08.2021 - 13:59]
Re: «Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему...
Отправлено: 19.08.21 - 13:48
Бойцы - "невидимого фронта"...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4797
Re: «Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему...
Отправлено: 19.08.21 - 15:28
Даже нет капли сомнения что эти бравые ребятушки кого-то рэкетировали. Свежо в памяти моё обращение во все органы на подставы и провокации от участковых, их начальник прямо так и заявил - не надо жаловаться, вам жить в этом городе, у вас дети. Как жить дальше?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12906
«Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему оперуполномоченному ДЭР по Костанайской области грозят 9 лет лишения свободы
Отправлено: 19.08.21 - 15:53
мафия во власти.
как прекрасно.
как прекрасно.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12906
«Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему оперуполномоченному ДЭР по Костанайской области грозят 9 лет лишения свободы
Отправлено: 19.08.21 - 15:55
зарплату повысьте оперуполномоченным,
а то они голодают. раз в пять.
а то они голодают. раз в пять.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 391
Re: «Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему...
Отправлено: 19.08.21 - 15:59
Цитата:
А почему нет наказания тем барыгам которые торгуют суррогатом в целях собственной наживы?
Согласно материалам уголовного дела, в марте 2020 года Абзал Батырболатов во время оперативно-разыскных мероприятий выявил факты продажи алкогольной продукции с поддельными и не учтенными в органах госдоходов контрольными марками.
Источник:
Источник:
А почему нет наказания тем барыгам которые торгуют суррогатом в целях собственной наживы?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 473
Re: «Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему...
Отправлено: 19.08.21 - 17:41
Цитата:
Все, что навзяточничал, может оставить себе что ли? Вот это аттракцион неслыханной щедрости....
приговорить Батырболатова к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности без конфискации имущества.
Все, что навзяточничал, может оставить себе что ли? Вот это аттракцион неслыханной щедрости....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11601
Re: «Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему...
Отправлено: 19.08.21 - 23:10
Наркоманов и проститутог курировать намного безопаснее!
И наркотой торговать в форме.
Загнанный в угол поборами продаван может кусаться как собака.
Просто в школе милиции..... тьфу, в якадемии полисяев, по всей видимости очень плохо преподавали эту истину!
И наркотой торговать в форме.
Загнанный в угол поборами продаван может кусаться как собака.
Просто в школе милиции..... тьфу, в якадемии полисяев, по всей видимости очень плохо преподавали эту истину!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11601
«Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему оперуполномоченному ДЭР по Костанайской области грозят 9 лет лишения свободы
Отправлено: 19.08.21 - 23:22
Цитата:
Урок в полисяйкой якадемии кОстаная.
Хата смирно, век воли не видать!
Сегодня граждане фраеры-полицаеры, урок математики!
Будем в натуре учиться как не пахая на комбайне в ауле считать бабки!
И так пример.
Берёте пять магазинов на понты по козлячьему.
Или в натуре копать не перекопать может докопаете какого ханурика!
Волыну и перо подождите, ксиву в ход в натуре!
Каждый от 500000 до ляма вам должен
Умножаем на 5 кто умеет.
Кто не умеет на пальцах считаем или помощников берём.
Им все равно срочара условный век воли не видать, морковку не кушать!!!
И всё! только пять магазинов и внатуре жизнь в масле клянусь якадемией!
[Исправлено: Серый волк, 19.08.2021 - 20:34]
самый умный:
Все, что навзяточничал, может оставить себе что ли? Вот это аттракцион неслыханной щедрости..
Все, что навзяточничал, может оставить себе что ли? Вот это аттракцион неслыханной щедрости..
Урок в полисяйкой якадемии кОстаная.
Хата смирно, век воли не видать!
Сегодня граждане фраеры-полицаеры, урок математики!
Будем в натуре учиться как не пахая на комбайне в ауле считать бабки!
И так пример.
Берёте пять магазинов на понты по козлячьему.
Или в натуре копать не перекопать может докопаете какого ханурика!
Волыну и перо подождите, ксиву в ход в натуре!
Каждый от 500000 до ляма вам должен
Умножаем на 5 кто умеет.
Кто не умеет на пальцах считаем или помощников берём.
Им все равно срочара условный век воли не видать, морковку не кушать!!!
И всё! только пять магазинов и внатуре жизнь в масле клянусь якадемией!
[Исправлено: Серый волк, 19.08.2021 - 20:34]
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