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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7523
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:02
Цитата:
Он же писал, что что бы мысль сформулировать, думает на русском.
maxsaf:
А сам Куат в семье с женой говорит на русском)
А сам Куат в семье с женой говорит на русском)
Он же писал, что что бы мысль сформулировать, думает на русском.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:02
Цитата:
А что быть за Казахский это автоматом отменить русский а быть за русский это отменить казахский? Сами то поняли?)) И вы вроде уже спец по его роликам
Где он требует отменить русский язык?
maxsaf:
Быть за казахский, но не против русского это наверное как быть за Путина, но не против Токаева)) или это другое? ))
Быть за казахский, но не против русского это наверное как быть за Путина, но не против Токаева)) или это другое? ))
А что быть за Казахский это автоматом отменить русский а быть за русский это отменить казахский? Сами то поняли?)) И вы вроде уже спец по его роликам
Где он требует отменить русский язык?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:04
Цитата:
Да, если количество школ на казахском увеличивается, то количество школ на русском языке уменьшается. Или у вас это как-то по другому работает?
abaika95:
А что быть за Казахский это автоматом отменить русский а быть за русский это отменить казахский?
А что быть за Казахский это автоматом отменить русский а быть за русский это отменить казахский?
Да, если количество школ на казахском увеличивается, то количество школ на русском языке уменьшается. Или у вас это как-то по другому работает?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:04
Цитата:
Да никто его не будет мучить
Полиция и сама понимает что и куда))
А так хотел бы я сейчас посмотреть что возле РОВД в Алматы творится))
maxsaf:
Для этого его прийдется как следует помучить
Для этого его прийдется как следует помучить
Да никто его не будет мучить
Полиция и сама понимает что и куда))
А так хотел бы я сейчас посмотреть что возле РОВД в Алматы творится))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:05
Цитата:
Абайка тоже думает на русском, 100%
elektron:
Он же писал, что что бы мысль сформулировать, думает на русском.
Он же писал, что что бы мысль сформулировать, думает на русском.
Абайка тоже думает на русском, 100%
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:05
Цитата:
Как это относится к куату и его дейтельности по соблюдению закона по использованию двух языков в магазинах?))
maxsaf:
Да, если количество школ на казахском увеличивается, то количество школ на русском языке уменьшается. Или у вас это как-то по другому работает?
Да, если количество школ на казахском увеличивается, то количество школ на русском языке уменьшается. Или у вас это как-то по другому работает?
Как это относится к куату и его дейтельности по соблюдению закона по использованию двух языков в магазинах?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:06
Цитата:
Ну раз там так много народу - кто-то полюбому видео выложит, или трансляцию
abaika95:
Да никто его не будет мучить Полиция и сама понимает что и куда)) А так хотел бы я сейчас посмотреть что возле РОВД в Алматы творится))
Да никто его не будет мучить Полиция и сама понимает что и куда)) А так хотел бы я сейчас посмотреть что возле РОВД в Алматы творится))
Ну раз там так много народу - кто-то полюбому видео выложит, или трансляцию
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:06
Цитата:
Это не он писал
А Диас Цитата:
Когда надо ответит по русски естественно я по русски думаю
Вон аж матрёшки в глазах мерещатся
elektron:
Он же писал, что что бы мысль сформулировать, думает на русском
Он же писал, что что бы мысль сформулировать, думает на русском
Это не он писал
А Диас Цитата:
maxsaf:
Абайка тоже думает на русском, 100%
Абайка тоже думает на русском, 100%
Когда надо ответит по русски естественно я по русски думаю
Вон аж матрёшки в глазах мерещатся
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7523
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:07
Цитата:
Что Хабар не транслирует?
abaika95:
А так хотел бы я сейчас посмотреть что возле РОВД в Алматы творится))
А так хотел бы я сейчас посмотреть что возле РОВД в Алматы творится))
Что Хабар не транслирует?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7523
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:07
Цитата:
Ну пардонте.
abaika95:
Это не он писал А Диас
Это не он писал А Диас
Ну пардонте.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:08
Цитата:
Его деятельность не ограничивает магазинами. Он оказывается еще и в медицину лезет, рассуждает у кого какой мозг, какая челюсть))
abaika95:
Как это относится к куату и его дейтельности по соблюдению закона по использованию двух языков в магазинах?))
Как это относится к куату и его дейтельности по соблюдению закона по использованию двух языков в магазинах?))
Его деятельность не ограничивает магазинами. Он оказывается еще и в медицину лезет, рассуждает у кого какой мозг, какая челюсть))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:08
Цитата:
По - русски, ты смотри ка))) И мадам по русски отвечает)))
Сам Ахметов в это время начинает испуганно кричать по-русски и уговаривать свою девушку не следовать за ним.
По - русски, ты смотри ка))) И мадам по русски отвечает)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:09
Цитата:
А вы не думайте - и не будут мерещиться ))
abaika95:
Когда надо ответит по русски естественно я по русски думаю Вон аж матрёшки в глазах мерещатся
Когда надо ответит по русски естественно я по русски думаю Вон аж матрёшки в глазах мерещатся
А вы не думайте - и не будут мерещиться ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:10
Цитата:
Все, предатель получается )))
Змея Подколодная:
По - русски, ты смотри ка))) И мадам по русски отвечает)))
По - русски, ты смотри ка))) И мадам по русски отвечает)))
Все, предатель получается )))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:12
Все придут, кто рубль на Каспи ему скидывал, с кичи вынимать?)))
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