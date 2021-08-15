Жители домов Гоголя 92, Гоголя 96, Баймагамбетова 183, Толстого 67 города Костанай с самого начала возражали против строительства общежития медицинского колледжа на придомовой территории, так как точечная застройка реально ухудшила условия их проживания. Читать новость
Полностью согласен с автором статьи. Присутствовал несколько раз на встрече жителей домов с представителями городских властей и управления строительства: много обещали, главное не отказывали. Но и соответственно практически ничего и не сделали.
Да, скоро будет весело, когда в конце августа заселяться 250 студентов.
ЖКХ и Ахметов ждут наверно. Когда жильцы этих домов (Самая радикальная часть) Кои все делали изначально законно и цивилизованно через суды и обращения а не орали истерично под окнами акимата провоцируя народ (аким выходи) Устанут читать отписки по установке обещанной детской площадки и уборки контейнеров А наймут какого-нибудь Васю из поселка Который подъедет на КАМАЗе во двор И выволит полный кузов навоза на площадку перед входом в общагу Ну так как бы нечайно)) Вот студентам медикам весело будет на субботнике
Вчера ушло на исполнение акиму области. Предыдущее обращение в Администрацию Президента доставлялось, регистрировалось, передавалось на исполнение и исполнялось 91 раз! И опять же 02 августа стоит отметка об исполнении и номер документа, которого нет. 'Код:
peshexod: Уважаемая НГ, как вставить код? Он не отображается. Хотел вставить картинку по клику с радикала.
Для вставки изображения используйте кнопку с тегом img. Для внешней ссылки кнопку с тегом url. В обоих случаях в тег надо вставлять просто ссылку, без лишних "оберток". Кнопку Код для этого использовать не надо.
В вашем предыдущем сообщении вы оба способа использовали
Всё дело в том, что только абсолютно клинические дуралеи дуралеивичи могли пристроить к ВРЕМЕННОМУ зданию Медучилища, которое было наспех расположено в общажном корпусе 1968-1969 гг. Тогда напомним нужно было срочно решить вопрос среднего медперсонала, для вдруг в три раза выросшего населения в ту эпоху. Этот вопрос решили самым быстрым способом. Без бюрократических согласований, проектов, и прочих гадостей дали кадры на год быстрее!!! Просто построили типовую общагу, по существующему проекту.
И вместе с жилыми комнатами разместили классы! Всё! Дело сделано! Возвели буквально за три месяца!!!
Если бы они знали в руки каких подонков и деградантов, убивающих свою страну это их быстрое решение попадёт!
Амбулатории села, больницы районов, городов получили нужный продукт - обученный средний медперсонал без задержки!
Но при этом не стали застраивать двор Медучилища. Жилой дом в 9 этажей на Гоголя и халупа консультации появились там при подонке Демиденко, лишив двора и спортгородка студентов.
Даже клиническим идиотам клиники города Затобыловка и ишакам в кошаре наверное приходило в голову, что нужно не Общежитие пристраивать к общежитию, а строить отдельно полноценный кластер Медицинского студенческого кампуса.
Представляете какого нижеплинтусного уровня дичайшие дикари это делали?????
В итоге студены ВЫНУЖДЕНЫ учиться в мало подходящем для этого старом временном общежитском здании полувековой давности у шумной улицы.
Без территории, БЕЗ НОРМАЛЬНЫХ КЛАССОВ В КОМНАТАХ ОБЩАГИ УЧИТЬСЯ, без спортплощадок, без столовой, с безумнейшим новым общежитием, возведенным идиотами, которое сожрало двор у горожан.
Список идиотов, подписывающих это решение, должен на входе в каждый подъезд висеть красным шрифтом над доской объявлений! А пускать их управлять городом можно только очень специфическим. Городом где нет ни одной трубы и ни одной улицы. ДИКАРЯМБА
По факту эти недоумки, пристроившие общежитие в жилой район к временному зданию медучилища, нанесли огромнейший ущерб государству в трудное время.
При плохих условиях обучения и обитания студентов это заведение никак не сможет быть популярным у успешных выпускников школ. Туда пойдет контингент совсем низкого качества. В некачественные условия соответственно.
Все это реально через поколение обучения выльется в низкокачественный средний персонал больниц.
В итоге преступники, вместо возведения современных учебных кампусов, израсходовали деньги в абсолютный вред городу и государству!!!!
Всё это по хорошему нужно сносить и как можно быстрее. А уголовничков бездарно просадивших государственные миллирады сажать без всякого сожаления! Потому как в современном мире инфекций не место некачественному обучению и некачественному персоналу больниц. Это дикое безграмотное решение очень дорого встанет государству в ближайшие эпидемичные годы.
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