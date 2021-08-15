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≡ История обращения к власть имущим
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42187
История обращения к власть имущим
Отправлено: 15.08.21 - 16:10
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Жители домов Гоголя 92, Гоголя 96, Баймагамбетова 183, Толстого 67 города Костанай с самого начала возражали против строительства общежития медицинского колледжа на придомовой территории, так как точечная застройка реально ухудшила условия их проживания.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
133
Re: История обращения к власть имущим
Отправлено: 15.08.21 - 16:10
#1
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Полностью согласен с автором статьи. Присутствовал несколько раз на встрече жителей домов с представителями городских властей и управления строительства: много обещали, главное не отказывали. Но и соответственно практически ничего и не сделали.

Да, скоро будет весело, когда в конце августа заселяться 250 студентов.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3980
Re: История обращения к власть имущим
Отправлено: 16.08.21 - 00:00
#2
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Отрегулировать местоположение помойки местные исполнители не в силах, это уровень высших органов власти страны.))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9312
Re: История обращения к власть имущим
Отправлено: 16.08.21 - 19:29
#3
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ЖКХ и Ахметов ждут наверно.
Когда жильцы этих домов
(Самая радикальная часть)
Кои все делали изначально законно и цивилизованно через суды и обращения а не орали истерично под окнами акимата провоцируя народ (аким выходи)
Устанут читать отписки по установке обещанной детской площадки и уборки контейнеров
А наймут какого-нибудь Васю из поселка
Который подъедет на КАМАЗе во двор
И выволит полный кузов навоза на площадку перед входом в общагу
Ну так как бы нечайно))
Вот студентам медикам весело будет на субботнике
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3980
Re: История обращения к власть имущим
Отправлено: 16.08.21 - 22:20
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
(Самая радикальная часть)

"Мы не сделали скандала - нам вождя недоставало.
Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков."
:lol:
Профайл
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3980
История обращения к власть имущим
Отправлено: 17.08.21 - 09:07
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера ушло на исполнение акиму области. Предыдущее обращение в Администрацию Президента доставлялось, регистрировалось, передавалось на исполнение и исполнялось 91 раз! И опять же 02 августа стоит отметка об исполнении и номер документа, которого нет.
'Код:
'
Ссылка на картинку

[Исправлено: peshexod,  17.08.2021 - 09:09]


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peshexod


§ peshexod







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
25.06.13
Сообщений: 
3980








  История обращения к власть имущим


Отправлено: 17.08.21 - 09:11


#6 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Уважаемая НГ, как вставить код? Он не отображается. Хотел вставить картинку по клику с радикала.
'Код:
'


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Rexyn


§ Rexyn







(Администрация сайта)




Регистрация: 
22.11.17
Сообщений: 
317








  История обращения к власть имущим


Отправлено: 17.08.21 - 09:25


#7 




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Цитата:
peshexod:
Уважаемая НГ, как вставить код? Он не отображается. Хотел вставить картинку по клику с радикала.

Для вставки изображения используйте кнопку с тегом img. Для внешней ссылки кнопку с тегом url. В обоих случаях в тег надо вставлять просто ссылку, без лишних "оберток".
Кнопку Код для этого использовать не надо.

В вашем предыдущем сообщении вы оба способа использовали


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Серый волк


* Серый волк







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация: 
19.08.08
Сообщений: 
11601








  История обращения к власть имущим


Отправлено: 19.08.21 - 22:00


#8 




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Просто вы не с того конца эту кобылу тащите! :lol: 

Всё дело в том, что только абсолютно клинические дуралеи дуралеивичи могли пристроить к ВРЕМЕННОМУ зданию Медучилища, которое было наспех расположено в общажном корпусе 1968-1969 гг.
 Тогда напомним нужно было срочно решить вопрос среднего медперсонала, для вдруг в три раза выросшего населения в ту эпоху.
 Этот вопрос решили самым быстрым способом. 
Без бюрократических согласований, проектов, и прочих гадостей дали кадры на год быстрее!!!
 Просто построили типовую общагу, по существующему проекту. 

И вместе с жилыми комнатами разместили классы! Всё! Дело сделано! Возвели буквально за три месяца!!! 

Если бы они знали в руки каких подонков и деградантов, убивающих свою страну это их быстрое решение попадёт! :-)

Амбулатории села, больницы районов, городов получили нужный продукт - обученный средний медперсонал без задержки! 

Но при этом не стали застраивать двор Медучилища.
 Жилой дом в 9 этажей на Гоголя и халупа консультации появились там при подонке Демиденко, лишив двора и спортгородка студентов.

 Даже клиническим идиотам клиники города Затобыловка и ишакам в кошаре наверное приходило в голову, что нужно не Общежитие пристраивать к общежитию, а строить отдельно полноценный кластер Медицинского студенческого кампуса. 

Представляете какого нижеплинтусного уровня дичайшие дикари это делали????? :lol: :lol: 

В итоге студены ВЫНУЖДЕНЫ учиться в мало подходящем для этого старом временном общежитском здании полувековой давности у шумной улицы.

 Без территории, БЕЗ НОРМАЛЬНЫХ КЛАССОВ В КОМНАТАХ ОБЩАГИ УЧИТЬСЯ, без спортплощадок, без столовой, с безумнейшим новым общежитием, возведенным идиотами, которое сожрало двор у горожан.

 Список идиотов, подписывающих это решение, должен на входе в каждый подъезд висеть красным шрифтом над доской объявлений!
 А пускать их управлять городом можно только очень специфическим. 
Городом где нет ни одной трубы и ни одной улицы. 
:lol: :lol: :lol: :lol: ДИКАРЯМБА :lol: :lol: :lol: :-)

[Исправлено: Серый волк,  19.08.2021 - 19:56]


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Серый волк


* Серый волк







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация: 
19.08.08
Сообщений: 
11601








  История обращения к власть имущим


Отправлено: 19.08.21 - 22:17


#9 




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По факту эти недоумки, пристроившие общежитие в жилой район к временному зданию медучилища, нанесли огромнейший ущерб государству в трудное время.

При плохих условиях обучения и обитания студентов это заведение никак не сможет быть популярным у успешных выпускников школ. Туда пойдет контингент совсем низкого качества. В некачественные условия соответственно.

Все это реально через поколение обучения выльется в низкокачественный средний персонал больниц.

В итоге преступники, вместо возведения современных учебных кампусов, израсходовали деньги в абсолютный вред городу и государству!!!!

Всё это по хорошему нужно сносить и как можно быстрее.
А уголовничков бездарно просадивших государственные миллирады сажать без всякого сожаления!
Потому как в современном мире инфекций не место некачественному обучению и некачественному персоналу больниц. 
Это дикое безграмотное решение очень дорого встанет государству в ближайшие эпидемичные годы.

[Исправлено: Серый волк,  19.08.2021 - 19:58]


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abaika95


§ abaika95







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
Казахстан,Костанай
Регистрация: 
05.03.19
Сообщений: 
9312








  История обращения к власть имущим


Отправлено: 19.08.21 - 23:11


#10 




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Интересно у серого также очаг горит когда в его Питере лепят очередной 25этажный дом ни к месту? Или критиковать только Костанай можно а про Россию табу табу)))


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