Отправлено: - 23:22

самый умный:

Все, что навзяточничал, может оставить себе что ли? Вот это аттракцион неслыханной щедрости..

Цитата:Урок в полисяйкой якадемии кОстаная.Хата смирно, век воли не видать!Сегодня граждане фраеры-полицаеры, урок математики!Будем в натуре учиться считать бабки!И так пример.Берёте пять магазинов на понты по козлячьему.Или в натуре копать не перекопать может докопаете какого ханурика!Волыну и перо подождите, ксиву в ход в натуре!Каждый от 500000 до ляма вам долженУмножаем на 5 кто умеет.Кто не умеет на пальцах считаем или помощников берём.Им все равно срочара условный век воли не видать, морковку не кушать!!!И всё! только пять магазинов и внатуре жизнь в масле клянусь якадемией!