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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7523
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:02
#6061
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Цитата:
maxsaf:
А сам Куат в семье с женой говорит на русском)

Он же писал, что что бы мысль сформулировать, думает на русском. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9312
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:02
#6062
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Цитата:
maxsaf:
Быть за казахский, но не против русского это наверное как быть за Путина, но не против Токаева)) или это другое? ))

А что быть за Казахский это автоматом отменить русский а быть за русский это отменить казахский? Сами то поняли?)) И вы вроде уже спец по его роликам
Где он требует отменить русский язык?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11700
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:04
#6063
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Цитата:
abaika95:
А что быть за Казахский это автоматом отменить русский а быть за русский это отменить казахский?

Да, если количество школ на казахском увеличивается, то количество школ на русском языке уменьшается. Или у вас это как-то по другому работает? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9312
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:04
#6064
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Цитата:
maxsaf:
Для этого его прийдется как следует помучить

Да никто его не будет мучить
Полиция и сама понимает что и куда))
А так хотел бы я сейчас посмотреть что возле РОВД в Алматы творится))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11700
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:05
#6065
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Цитата:
elektron:
Он же писал, что что бы мысль сформулировать, думает на русском.

Абайка тоже думает на русском, 100% :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9312
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:05
#6066
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Цитата:
maxsaf:
Да, если количество школ на казахском увеличивается, то количество школ на русском языке уменьшается. Или у вас это как-то по другому работает?

Как это относится к куату и его дейтельности по соблюдению закона по использованию двух языков в магазинах?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11700
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:06
#6067
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Цитата:
abaika95:
Да никто его не будет мучить Полиция и сама понимает что и куда)) А так хотел бы я сейчас посмотреть что возле РОВД в Алматы творится))

Ну раз там так много народу - кто-то полюбому видео выложит, или трансляцию
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9312
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:06
#6068
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Цитата:
elektron:
Он же писал, что что бы мысль сформулировать, думает на русском

Это не он писал
А Диас Цитата:
maxsaf:
Абайка тоже думает на русском, 100%

Когда надо ответит по русски естественно я по русски думаю
Вон аж матрёшки в глазах мерещатся
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7523
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:07
#6069
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Цитата:
abaika95:
А так хотел бы я сейчас посмотреть что возле РОВД в Алматы творится))

Что Хабар не транслирует? ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7523
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:07
#6070
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Цитата:
abaika95:
Это не он писал А Диас

Ну пардонте. :-x
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11700
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:08
#6071
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Цитата:
abaika95:
Как это относится к куату и его дейтельности по соблюдению закона по использованию двух языков в магазинах?))

Его деятельность не ограничивает магазинами. Он оказывается еще и в медицину лезет, рассуждает у кого какой мозг, какая челюсть))
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Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1492
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:08
#6072
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Цитата:
Сам Ахметов в это время начинает испуганно кричать по-русски и уговаривать свою девушку не следовать за ним.


:lol: :lol: :lol: По - русски, ты смотри ка))) И мадам по русски отвечает)))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11700
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:09
#6073
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Цитата:
abaika95:
Когда надо ответит по русски естественно я по русски думаю Вон аж матрёшки в глазах мерещатся

А вы не думайте - и не будут мерещиться ))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11700
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:10
#6074
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Цитата:
Змея Подколодная:
По - русски, ты смотри ка))) И мадам по русски отвечает)))

Все, предатель получается )))
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Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1492
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 23:12
#6075
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Все придут, кто рубль на Каспи ему скидывал, с кичи вынимать?)))
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