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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 18:14
Дядя Петя, ты дурак? (с)
для абайка95.
не грусти, я вернусь,
главное умывайся, и все будет хорошо.
для абайка95.
не грусти, я вернусь,
главное умывайся, и все будет хорошо.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3620
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 18:27
Цитата:
____На море ?
alex_60:
дальше по России.
дальше по России.
____На море ?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 18:35
Цитата:
Ты перепутал в имени Петя несколько букав
Там должно быть Шура и спрашивать ты должен всегда себя глядя в зеркало перед тем как что-то сюда написать Цитата:
Конечно вернешься
Тут же работа твоя а ты как профессиональный гасторбайтер не хочешь терять ее
И да ты главное не забывай там по утрам проверять
Мало ли в друг в России будет по другому))
alex_60:
Дядя Петя, ты дурак?
Дядя Петя, ты дурак?
Ты перепутал в имени Петя несколько букав
Там должно быть Шура и спрашивать ты должен всегда себя глядя в зеркало перед тем как что-то сюда написать Цитата:
alex_60:
не грусти, я вернусь, главное умывайся, и все будет хорошо.
не грусти, я вернусь, главное умывайся, и все будет хорошо.
Конечно вернешься
Тут же работа твоя а ты как профессиональный гасторбайтер не хочешь терять ее
И да ты главное не забывай там по утрам проверять
Мало ли в друг в России будет по другому))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11680
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 18:51
Цитата:
Просто рассуждать о законах будем когда языковые группы официально будут ходить и проверять. От акимата, или от управления языков. А этот ххххх (вставить свое) позволяет себе оскорбительные высказывания, бозмозглыми называет людей, гастарбайтерами называет сограждан, заставляет извиняться. В каком законе написано, что человек помимо штрафа должен извиниться? Лично я уж лучше штраф заплачу, те же 20 000 чем перед Куатом на камеру извиняться. Вы сами постоянно говорите, что русскоязычные уезжают, казахов становится больше, владеющих казахским больше и больше, все идет естественным путем очень даже прекрасно, язык супер востребован, с ваших же слов. Зачем тогда форсировать и лодку раскачивать? Если этого майдана не закрыть, то с большой вероятностью произойдет другой майдан, настоящий.
abaika95:
Нет вы путаете Куатовские видосики они сами по себе Их можно обсуждать без агрессии просто рассуждая о законах и.т.д.
Нет вы путаете Куатовские видосики они сами по себе Их можно обсуждать без агрессии просто рассуждая о законах и.т.д.
Просто рассуждать о законах будем когда языковые группы официально будут ходить и проверять. От акимата, или от управления языков. А этот ххххх (вставить свое) позволяет себе оскорбительные высказывания, бозмозглыми называет людей, гастарбайтерами называет сограждан, заставляет извиняться. В каком законе написано, что человек помимо штрафа должен извиниться? Лично я уж лучше штраф заплачу, те же 20 000 чем перед Куатом на камеру извиняться. Вы сами постоянно говорите, что русскоязычные уезжают, казахов становится больше, владеющих казахским больше и больше, все идет естественным путем очень даже прекрасно, язык супер востребован, с ваших же слов. Зачем тогда форсировать и лодку раскачивать? Если этого майдана не закрыть, то с большой вероятностью произойдет другой майдан, настоящий.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7519
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 19:21
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 19:22
еще раз
Дядя Петя ты дурак(с)
для абайка95
умывайся чаще. мырза рядовой.
пока, пока..
машина на старте... поехали..
Дядя Петя ты дурак(с)
для абайка95
умывайся чаще. мырза рядовой.
пока, пока..
машина на старте... поехали..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 20:01
Цитата:
Полностью согласен! Был тут один такой, всё курей синих выкладывал.Да по ушам всем ездил, как он ворам в законе шнырил.
гражданин СССР:
Полностью согласен! Был тут один такой, всё курей синих выкладывал.Да по ушам всем ездил, как он ворам в законе шнырил.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 20:37
Цитата:
Счастливого пути!
alex_60:
Счастливого пути!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 20:50
Цитата:
Цитата:
Причем Россия также терпела от парней в тапочках
Один раз в афгане а второй раз в Чечне правда уже у тамошних были кросы))
Цитата:
А что там тогда рассуждать? Там будет все что по чину
Цитата:
А извиняются вы о ком сейчас? О той хамке из Атырау или о Виталии? Сказать почему они извинились так быстро?)
А так да, оскорбления его не красят
Он радикализировался во взглядах после общения с шовикам
Профессиональная деформация,как они к нему относятся он зеркально начал относится к ним, ну и по пути начал всех под одну гребёнку мести.Это направильно ну и не каждый сможет выдержать поток овна от идиотов в свою сторону и остаться объективным
Вон и у вас иногда проскальзывает)
Цитата:
Пока казахский станет всеобщим надо терпеть нарушение закона получается? Ведь Куат не требует отменить русский он требует чтобы исполнялись права казахского языка Цитата:
Да ничего не произойдёт
Шовинисты из среды русских будут терпеть и провоцировать пока по соплям не получат
Радикальные нацпаты могут возмутиться только если куата реально превлекут
А так большинство населения болото
alex_60:
Цитата:
elektron:
Причем Россия также терпела от парней в тапочках
Один раз в афгане а второй раз в Чечне правда уже у тамошних были кросы))
Цитата:
maxsaf:
Просто рассуждать о законах будем когда языковые группы официально будут ходить и проверять. От акимата, или от управления языков.
Просто рассуждать о законах будем когда языковые группы официально будут ходить и проверять. От акимата, или от управления языков.
А что там тогда рассуждать? Там будет все что по чину
Цитата:
maxsaf:
А этот ххххх (вставить свое) позволяет себе оскорбительные высказывания, бозмозглыми называет людей, гастарбайтерами называет сограждан, заставляет извиняться. В каком законе написано, что человек помимо штрафа должен извиниться? Лично я уж лучше штраф заплачу, те же 20 000 чем перед Куатом на камеру извиняться.
А этот ххххх (вставить свое) позволяет себе оскорбительные высказывания, бозмозглыми называет людей, гастарбайтерами называет сограждан, заставляет извиняться. В каком законе написано, что человек помимо штрафа должен извиниться? Лично я уж лучше штраф заплачу, те же 20 000 чем перед Куатом на камеру извиняться.
А извиняются вы о ком сейчас? О той хамке из Атырау или о Виталии? Сказать почему они извинились так быстро?)
А так да, оскорбления его не красят
Он радикализировался во взглядах после общения с шовикам
Профессиональная деформация,как они к нему относятся он зеркально начал относится к ним, ну и по пути начал всех под одну гребёнку мести.Это направильно ну и не каждый сможет выдержать поток овна от идиотов в свою сторону и остаться объективным
Вон и у вас иногда проскальзывает)
Цитата:
maxsaf:
Вы сами постоянно говорите, что русскоязычные уезжают, казахов становится больше, владеющих казахским больше и больше, все идет естественным путем очень даже прекрасно, язык супер востребован, с ваших же слов. Зачем тогда форсировать и лодку раскачивать?
Вы сами постоянно говорите, что русскоязычные уезжают, казахов становится больше, владеющих казахским больше и больше, все идет естественным путем очень даже прекрасно, язык супер востребован, с ваших же слов. Зачем тогда форсировать и лодку раскачивать?
Пока казахский станет всеобщим надо терпеть нарушение закона получается? Ведь Куат не требует отменить русский он требует чтобы исполнялись права казахского языка Цитата:
maxsaf:
Если этого майдана не закрыть, то с большой вероятностью произойдет другой майдан, настоящий.
Если этого майдана не закрыть, то с большой вероятностью произойдет другой майдан, настоящий.
Да ничего не произойдёт
Шовинисты из среды русских будут терпеть и провоцировать пока по соплям не получат
Радикальные нацпаты могут возмутиться только если куата реально превлекут
А так большинство населения болото
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7519
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 20:58
Цитата:
Ну не совсем так, они просто вывели свой контингент, а правительство ещё потом 3 года (если не больше просуществовало) если не ошибаюсь. А как США страну покинули и власть в стране сменились сейчас - быстрее гепарда.
И да это ещё СССР был.
[Исправлено: elektron, 19.08.2021 - 15:59]
abaika95:
Причем Россия также терпела от парней в тапочках
Причем Россия также терпела от парней в тапочках
Ну не совсем так, они просто вывели свой контингент, а правительство ещё потом 3 года (если не больше просуществовало) если не ошибаюсь. А как США страну покинули и власть в стране сменились сейчас - быстрее гепарда.
И да это ещё СССР был.
[Исправлено: elektron, 19.08.2021 - 15:59]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 21:08
Федоровка.
спрашиваю казашка ферштейн?
смотрю за вилами пошли.
пришлось остаться бех традиционных
федоровских пельменей.
спрашиваю казашка ферштейн?
смотрю за вилами пошли.
пришлось остаться бех традиционных
федоровских пельменей.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 21:27
Цитата:
Ну странно че тебя за такой вопрос там на кол ещё не посадили))
Цитата:
Это говорит о том что СССР больше вооружения там оставил
зачем-то которое потом досталось талибам
А США по максимуму вывезли своих что могли
И да США вывезло 5 тыщ афганцев кто им помогал и собирается вывезти ещё больше
А сколько СССР вывез оттуда своих местных? Цитата:
Ну Россия же любит сейчас
Все победы себе приписывать а все огрехи скидывать на СССР
А тут пусть конкретно Россия будет проигравшей от парней в тапочках
alex_60:
Федоровка. спрашиваю казашка ферштейн?
Федоровка. спрашиваю казашка ферштейн?
Ну странно че тебя за такой вопрос там на кол ещё не посадили))
Цитата:
elektron:
Ну не совсем так, они просто вывели свой контингент, а правительство ещё потом 3 года (если не больше просуществовало) если не ошибаюсь
Ну не совсем так, они просто вывели свой контингент, а правительство ещё потом 3 года (если не больше просуществовало) если не ошибаюсь
Это говорит о том что СССР больше вооружения там оставил
зачем-то которое потом досталось талибам
А США по максимуму вывезли своих что могли
И да США вывезло 5 тыщ афганцев кто им помогал и собирается вывезти ещё больше
А сколько СССР вывез оттуда своих местных? Цитата:
elektron:
И да это ещё СССР был.
И да это ещё СССР был.
Ну Россия же любит сейчас
Все победы себе приписывать а все огрехи скидывать на СССР
А тут пусть конкретно Россия будет проигравшей от парней в тапочках
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11596
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 21:29
Вернулся из очередной поездки.
Всё скучно и плохо.
Никаких камчаток с вулканами и медведями.
Только побережные прогулки и один эпицентр торнадо с кучей видео, которое растащили (украли) мерзостные тв каналы.
В Клуб путешественников НГ писать?
[Исправлено: Серый волк, 19.08.2021 - 18:30]
Всё скучно и плохо.
Никаких камчаток с вулканами и медведями.
Только побережные прогулки и один эпицентр торнадо с кучей видео, которое растащили (украли) мерзостные тв каналы.
В Клуб путешественников НГ писать?
[Исправлено: Серый волк, 19.08.2021 - 18:30]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8016
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 21:33
Цитата:
Кстати ещё случай вспомнил на эту тему.
Приходили ко мне лет 5 назад,сказали что бы бегущая строка на двух языках бежала,и даже номер тел.дали того кто переведёт всего за 50 тнг\слово.
Я тогда сам через гугл перевёл и написал текст на двух языках.
maxsaf:
Просто рассуждать о законах будем когда языковые группы официально будут ходить и проверять. От акимата, или от управления языков.
Просто рассуждать о законах будем когда языковые группы официально будут ходить и проверять. От акимата, или от управления языков.
Кстати ещё случай вспомнил на эту тему.
Приходили ко мне лет 5 назад,сказали что бы бегущая строка на двух языках бежала,и даже номер тел.дали того кто переведёт всего за 50 тнг\слово.
Я тогда сам через гугл перевёл и написал текст на двух языках.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10414
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 21:37
Цитата:
Серый волк:Выкидывай. )
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