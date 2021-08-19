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≡ Новости казахскоязычной прессы
 
 
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Куратор темы: Валентин
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10414
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 20:44
#1471
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Куат он не против русского языка Он против всех. Он всех ненавидит. И даже когда все уедут русские, он все равно продолжит своё гнилое дело. Он потом начнет на жузы делить казахов. Поэтому нам русским на него пофиг. Вам казахам нужно с ним боротся а не с нами. P.S Кучу знаю организаций в Казахстане где мир и идилия между нами,русскими и казахами и там в языке полный бардак ))Русские на казахском разговаривают,казахи на русском.)). И не ведитесь на всяких куатов -идиотов. Они крысы обыкновеные, куда ветер дунет там и будет Куат.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3620
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 21:32
#1472
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Цитата:
abaika95:
требование по обслуживанию клиентов

____ Ну вот сколько раз тебе повторять , чтобы понял ? Обслуживают на улице красных фонарей . А продавец просто предоставляют услугу , продает товар . Учи русский Язык . :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11680
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 21:32
#1473
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Цитата:
abaika95:
Поуеховшие все боятся что страна из который они так быстро поуехали както долго превращается в Монголию Вот даже обидно им

Главное чтобы Монголия не начала обижаться за такое сравнение ))
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