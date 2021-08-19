Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+26°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 34% влажность
  • С-СВ, 1.96 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 402 из 403«1...400401402403»
Ответить Новый топик
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12905
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 18:14
#6016
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дядя Петя, ты дурак? (с)
для абайка95.
не грусти, я вернусь,
главное умывайся, и все будет хорошо.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3620
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 18:27
#6017
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
дальше по России.

____На море ?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9301
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 18:35
#6018
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Дядя Петя, ты дурак?

Ты перепутал в имени Петя несколько букав
Там должно быть Шура и спрашивать ты должен всегда себя глядя в зеркало перед тем как что-то сюда написать Цитата:
alex_60:
не грусти, я вернусь, главное умывайся, и все будет хорошо.

Конечно вернешься
Тут же работа твоя а ты как профессиональный гасторбайтер не хочешь терять ее
И да ты главное не забывай там по утрам проверять
Мало ли в друг в России будет по другому))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11680
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 18:51
#6019
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нет вы путаете Куатовские видосики они сами по себе Их можно обсуждать без агрессии просто рассуждая о законах и.т.д.

Просто рассуждать о законах будем когда языковые группы официально будут ходить и проверять. От акимата, или от управления языков. А этот ххххх (вставить свое) позволяет себе оскорбительные высказывания, бозмозглыми называет людей, гастарбайтерами называет сограждан, заставляет извиняться. В каком законе написано, что человек помимо штрафа должен извиниться? Лично я уж лучше штраф заплачу, те же 20 000 чем перед Куатом на камеру извиняться. Вы сами постоянно говорите, что русскоязычные уезжают, казахов становится больше, владеющих казахским больше и больше, все идет естественным путем очень даже прекрасно, язык супер востребован, с ваших же слов. Зачем тогда форсировать и лодку раскачивать? Если этого майдана не закрыть, то с большой вероятностью произойдет другой майдан, настоящий.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7519
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 19:21
#6020
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: :lol: :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12905
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 19:22
#6021
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще раз
Дядя Петя ты дурак(с)
для абайка95
умывайся чаще. мырза рядовой.
пока, пока..
машина на старте... поехали..
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
3
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 20:01
#6022
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:

Полностью согласен! Был тут один такой, всё курей синих выкладывал.Да по ушам всем ездил, как он ворам в законе шнырил.
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
3
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 20:37
#6023
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Счастливого пути!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9301
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 20:50
#6024
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:


Цитата:
elektron:

Причем Россия также терпела от парней в тапочках
Один раз в афгане а второй раз в Чечне правда уже у тамошних были кросы))
Цитата:
maxsaf:
Просто рассуждать о законах будем когда языковые группы официально будут ходить и проверять. От акимата, или от управления языков.

А что там тогда рассуждать? Там будет все что по чину
Цитата:
maxsaf:
А этот ххххх (вставить свое) позволяет себе оскорбительные высказывания, бозмозглыми называет людей, гастарбайтерами называет сограждан, заставляет извиняться. В каком законе написано, что человек помимо штрафа должен извиниться? Лично я уж лучше штраф заплачу, те же 20 000 чем перед Куатом на камеру извиняться.

А извиняются вы о ком сейчас? О той хамке из Атырау или о Виталии? Сказать почему они извинились так быстро?)
А так да, оскорбления его не красят
Он радикализировался во взглядах после общения с шовикам
Профессиональная деформация,как они к нему относятся он зеркально начал относится к ним, ну и по пути начал всех под одну гребёнку мести.Это направильно ну и не каждый сможет выдержать поток овна от идиотов в свою сторону и остаться объективным
Вон и у вас иногда проскальзывает)
Цитата:
maxsaf:
Вы сами постоянно говорите, что русскоязычные уезжают, казахов становится больше, владеющих казахским больше и больше, все идет естественным путем очень даже прекрасно, язык супер востребован, с ваших же слов. Зачем тогда форсировать и лодку раскачивать?

Пока казахский станет всеобщим надо терпеть нарушение закона получается? Ведь Куат не требует отменить русский он требует чтобы исполнялись права казахского языка Цитата:
maxsaf:
Если этого майдана не закрыть, то с большой вероятностью произойдет другой майдан, настоящий.

Да ничего не произойдёт
Шовинисты из среды русских будут терпеть и провоцировать пока по соплям не получат
Радикальные нацпаты могут возмутиться только если куата реально превлекут
А так большинство населения болото
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7519
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 20:58
#6025
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Причем Россия также терпела от парней в тапочках

Ну не совсем так, они просто вывели свой контингент, а правительство ещё потом 3 года (если не больше просуществовало) если не ошибаюсь. А как США страну покинули и власть в стране сменились сейчас - быстрее гепарда. :lol:
И да это ещё СССР был. 8-)

[Исправлено: elektron, 19.08.2021 - 15:59]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12905
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 21:08
#6026
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Федоровка.
спрашиваю казашка ферштейн?
смотрю за вилами пошли.
пришлось остаться бех традиционных
федоровских пельменей.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9301
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 21:27
#6027
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Федоровка. спрашиваю казашка ферштейн?

Ну странно че тебя за такой вопрос там на кол ещё не посадили))
Цитата:
elektron:
Ну не совсем так, они просто вывели свой контингент, а правительство ещё потом 3 года (если не больше просуществовало) если не ошибаюсь

Это говорит о том что СССР больше вооружения там оставил
зачем-то которое потом досталось талибам
А США по максимуму вывезли своих что могли
И да США вывезло 5 тыщ афганцев кто им помогал и собирается вывезти ещё больше
А сколько СССР вывез оттуда своих местных? Цитата:
elektron:
И да это ещё СССР был.

Ну Россия же любит сейчас
Все победы себе приписывать а все огрехи скидывать на СССР
А тут пусть конкретно Россия будет проигравшей от парней в тапочках
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11596
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 21:29
#6028
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вернулся из очередной поездки.
Всё скучно и плохо.
Никаких камчаток с вулканами и медведями.
Только побережные прогулки и один эпицентр торнадо с кучей видео, которое растащили (украли) мерзостные тв каналы. :lol:

В Клуб путешественников НГ писать?

[Исправлено: Серый волк, 19.08.2021 - 18:30]
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8016
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 21:33
#6029
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Просто рассуждать о законах будем когда языковые группы официально будут ходить и проверять. От акимата, или от управления языков.

Кстати ещё случай вспомнил на эту тему.
Приходили ко мне лет 5 назад,сказали что бы бегущая строка на двух языках бежала,и даже номер тел.дали того кто переведёт всего за 50 тнг\слово.
Я тогда сам через гугл перевёл и написал текст на двух языках.
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10414
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 21:37
#6030
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Выкидывай. )
Профайл
Страница 402 из 403«1...400401402403»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: drakon, Уже не ваш земляк

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS