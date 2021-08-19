Отправлено: - 20:50

alex_60:

elektron:



maxsaf:

Просто рассуждать о законах будем когда языковые группы официально будут ходить и проверять. От акимата, или от управления языков.

maxsaf:

А этот ххххх (вставить свое) позволяет себе оскорбительные высказывания, бозмозглыми называет людей, гастарбайтерами называет сограждан, заставляет извиняться. В каком законе написано, что человек помимо штрафа должен извиниться? Лично я уж лучше штраф заплачу, те же 20 000 чем перед Куатом на камеру извиняться.

maxsaf:

Вы сами постоянно говорите, что русскоязычные уезжают, казахов становится больше, владеющих казахским больше и больше, все идет естественным путем очень даже прекрасно, язык супер востребован, с ваших же слов. Зачем тогда форсировать и лодку раскачивать?

maxsaf:

Если этого майдана не закрыть, то с большой вероятностью произойдет другой майдан, настоящий.

Цитата:Цитата:Причем Россия также терпела от парней в тапочкахОдин раз в афгане а второй раз в Чечне правда уже у тамошних были кросы))Цитата:А что там тогда рассуждать? Там будет все что по чинуЦитата:А извиняются вы о ком сейчас? О той хамке из Атырау или о Виталии? Сказать почему они извинились так быстро?)А так да, оскорбления его не красятОн радикализировался во взглядах после общения с шовикамПрофессиональная деформация,как они к нему относятся он зеркально начал относится к ним, ну и по пути начал всех под одну гребёнку мести.Это направильно ну и не каждый сможет выдержать поток овна от идиотов в свою сторону и остаться объективнымВон и у вас иногда проскальзывает)Цитата:Пока казахский станет всеобщим надо терпеть нарушение закона получается? Ведь Куат не требует отменить русский он требует чтобы исполнялись права казахского языка Цитата:Да ничего не произойдётШовинисты из среды русских будут терпеть и провоцировать пока по соплям не получатРадикальные нацпаты могут возмутиться только если куата реально превлекутА так большинство населения болото