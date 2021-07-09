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Сколько можно включить в одну розетку приборов?

Какую технику нежелательно подключать через удлинитель?

Только в новом доме или квартире, где тщательно продумано расположение розеток, можно не найти удлинители. Во всех же остальных случаях эти переходники буквально опутывают наши квартиры.Порой у бытовых приборов недостаточно длинные провода, что не позволяет им дотянуться до розеток. Особенно это в квартирах и домах старых построек, когда строители не думали, что у нас будет столько электроприборов. И вот многие из них нельзя включать через удлинители, иначе это может привести к беде.По всем инструкциям каждый электроприбор должен быть включен в отдельную розетку. Но довольно часто эти правила буквально не выполнимы в связи с большим количеством техники, а значит, ее нужно как-то подключать. Чтобы безопасно подключить удлинитель, нужно запомнить главное правило:Если игнорировать это, то очень быстро пересыхает изоляция удлинителя, что ведет к возгораниям и замыканиям.В идеале, как уже говорилось- один, особенно когда речь идет о приборах, потребляющих большое количество энергии. Однако это невозможно сделать в большинстве жилых помещений. Да и зачем тогда выпускают удлинители на несколько розеток?Теоретически можно нагрузить каждую розетку до 3,5 кВт и ничего страшного не случится. Но практически дело обстоит иначе. Существует бытовая техника, которая очень чувствительна к перепадам напряжения в сети.Этот необходимый прибор работает периодически. Во время включения и первичного нагревания или охлаждения, он потребляет больше всего энергии. Если в этот момент кондиционер подключен через удлинитель, переходник может загореться или расплавиться. То же можно сказать и об обогревателях.Они работают круглосуточно, и даже тогда, когда хозяев нет дома. Их нежелательно подключать через удлинитель, т.к. велик риск скачков напряжения.Если же нет иной возможности подключить прибор, то нужно соблюдать несколько условий:- Выбирайте удлинитель хорошего качества, способного вынести определенную нагрузку. Как правило, холодильники имеют мощность от 200 до 400 Вт, а это означает, что вам подойдет стандартный удлинитель, рассчитанный на 16 А,но лишь в том случае, если туда не будут подключаться другие энергоемкие приборы;- У удлинителя должна быть клемма заземления;- Удлинитель должен иметь встроенный сетевой фильтр.Этот прибор необходимо включать в отдельную розетку из-за особенностей его конструкции. Внутри него располагается большое количество нагревательных элементов, которые за считанные минуты поджаривают хлеб. Тостер можно подключать в розетку другого бытового прибора, который в течение суток не эксплуатируется (например, стиральная машинка).Довольно неожиданные приборы в этом списке, но дело в том, что во время работы фены и плойки сильно нагреваются и легко могут оплавить удлинители. Если свободной розетки для фена нет, не включайте его в розетку с другим работающим прибором.У некоторых моделей микроволновок мощность превышает даже холодильники и стиральные машины. Этим грешат современные модели с функцией конвекции и гриля. По этой причине под указанный прибор нужно выводить отдельную розетку. Не имея такой возможности, выбирайте удлинители по тем же условиям, как и для холодильника.Стандартная мультиварка имеет в среднем мощность от 600 до 1500 Вт. Это делает ее мощным бытовым прибором. Чтобы без опасений оставлять ее надолго без присмотра, необходимо обеспечить качественное подключение к розетке.Казалось бы, небольшой прибор, но потребляет очень много энергии. Измельчение зерен и заваривание кофе - довольно энергоемкие процессы. Именно поэтому не рекомендуется подключать к удлинителю кофемашину. Особенно с учетом того, что используется этот девайс несколько раз в день. Следовательно, он может подключаться в розетку с периодически работающим прибором, например с тостером.Данные девайсы обычно подключаются в удлинителе вместе с ПК и монитором. Но если ПК и монитор забирают от 300 до 500 Вт, то принтер во время прогрева печки - до 1500 Вт. Выводы делайте сами.Удачи!