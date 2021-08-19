Отправлено: - 19:33

elektron: Может быть о Монголии?

maxsaf:

Выходит моей вины тут нет, я не причастен, просто случайно совпало А то я переживаю По началу мало кому нравились ролики Куата во флуде, а щас нормально заходят, даже другие форумчане уже выкладывают весело же ))

Маркс:

а может быть даже у вас образовалась навязчивая идея самому испытать на себе это волшебное действие. Не переживайте, это легко осуществить и вы находитесь на правильном пути, совсем близко к осуществлению своей жизненной миссии.

Маркс:

Божество. Никого. Нельзя.

Валентин:

Это будет просто праздник, причём для всей страны сразу, причём долгоиграющий.

Цитата:Это вы о ней мечтаете постоянно И почему-то лицемерно уехали от нее подальше в Европу ) Вас там монголом обзывают?))Цитата:Да я тоже ржуВсе чето пыжатся а на деле только усугубляют свои позиции))Цитата:Если я вас встречуИ подумаю что вы диверсантНе обесудьтеДействовать буду как учили вы))Цитата:А Ленин боролся с богомТак что он бы не одобрил своего обожествление плебсомОбычный мелкий радикал уровня РобеспьераЦитата:ДаБоюсь если этот праздник начнетсяМногим на том празднике места уже не будетДа и нигде