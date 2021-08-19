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≡ Новости казахскоязычной прессы
 
 
Страница 98 из 98«1...969798
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Куратор темы: Валентин
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11679
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 19:12
#1456
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Цитата:
Валентин:
Это будет просто праздник, причём для всей страны сразу, причём долгоиграющий.

Ладно Украина, те хотя бы о Европе мечтали. А эти 200 о чем мечтают, кто нибудь знает? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7515
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 19:23
#1457
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Цитата:
maxsaf:
А эти 200 о чем мечтают, кто нибудь знает?

Может быть о Монголии?! :lol: :-x
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9298
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 19:29
#1458
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Цитата:
maxsaf:
. А эти 200 о чем мечтают, кто нибудь знает?

Обьесняю популярно
Понимаю у вас сейчас утро и вы ещё не соображаете))
работа Активистов майдана (Языкового фронта как перевели канал российские пропондоны) направлена на справедливое требование по обслуживанию клиентов на языке обращения
Если наши власти не понимают что упустили этот момент или пустили на самотёк вопрос, когда как доля людей владеющих только казахским языком в стране повышается то логично что дело вступила общественность
И большинству по сути плевать на личность Куата или Диаса
Что они там зарабатывают или как
Тут сама суть в проблеме и не адекватной реакции шовинистов на эту проблему а уж и темболее рашки
Действие-противодействие
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9298
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 19:33
#1459
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Цитата:
elektron: Может быть о Монголии?
Это вы о ней мечтаете постоянно И почему-то лицемерно уехали от нее подальше в Европу ) Вас там монголом обзывают?))Цитата:
maxsaf:
Выходит моей вины тут нет, я не причастен, просто случайно совпало А то я переживаю По началу мало кому нравились ролики Куата во флуде, а щас нормально заходят, даже другие форумчане уже выкладывают весело же ))

Да я тоже ржу
Все чето пыжатся а на деле только усугубляют свои позиции))
Цитата:
Маркс:
а может быть даже у вас образовалась навязчивая идея самому испытать на себе это волшебное действие. Не переживайте, это легко осуществить и вы находитесь на правильном пути, совсем близко к осуществлению своей жизненной миссии.

Если я вас встречу
И подумаю что вы диверсант
Не обесудьте
Действовать буду как учили вы))
Цитата:
Маркс:
Божество. Никого. Нельзя.

А Ленин боролся с богом
Так что он бы не одобрил своего обожествление плебсом
Обычный мелкий радикал уровня Робеспьера
Цитата:
Валентин:
Это будет просто праздник, причём для всей страны сразу, причём долгоиграющий.

Да
Боюсь если этот праздник начнется
Многим на том празднике места уже не будет
Да и нигде
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11679
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 19:35
#1460
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Цитата:
elektron:
Может быть о Монголии?!

А че о ней мечтать - все и так к этому идет, естесственным путем и без майданов )
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11679
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 19:39
#1461
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Цитата:
abaika95:
Тут сама суть в проблеме

А проблемы как выяснилось нету. Вы же сами говорите, что даже если вообще ниче не делать - казахский все равно станет доминирующим, а потом единственным. Видите какую негативную реакцию вызвало ускорение естественного процесса. Так зачем тогда дальше форсировать. Расслабьтесь и все само прийдет. А будете гнать - и не только Соловьев выскажется. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7515
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 19:42
#1462
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Цитата:
maxsaf:
А че о ней мечтать - все и так к этому идет, естесственным путем и без майданов )

Ну так я ему про то же, он делает вид, что не понимает. :-x
Ведь,Цитата:
abaika95:
работа Активистов майдана (Языкового фронта как перевели канал российские пропондоны) направлена на справедливое требование по обслуживанию клиентов на языке обращения

Они, что по русски не понимают?Цитата:
abaika95:
Если наши власти не понимают что упустили этот момент или пустили на самотёк вопрос, когда как доля людей владеющих только казахским языком в стране повышается то логично что дело вступила общественность

Власти то как раз всё понимают, а вот "общественность" похоже не очень. :lol:
Есть нарушения - обращайся в соответствующие органы решения соответствующих проблем, всего делов то. А это не пиар даже, а разжигание национализма, причём в многонациональной стране, то чем эта ваша "общественность" занимается - называется.
Цитата:
abaika95:
когда как доля людей владеющих только казахским языком в стране повышается

А что два языка выучить слабо как-то или может челюсть не та. :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9298
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 19:42
#1463
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Цитата:
maxsaf:
А че о ней мечтать - все и так к этому идет, естесственным путем и без майданов )

30 лет одна и та же песня
Поуеховшие все боятся что страна из который они так быстро поуехали както долго превращается в Монголию
Вот даже обидно им
Почему так?
Они же уехали!!
Без них тут должно всё развалится!!!
Ан нет работает и даже чето ещё строят и открывают!!
Сволочи!!! Почему вы там без нас как-то умудряетесь жить??? Вы же должны уже стать Монголией или Афганистаном а мы должны радоваться что так удобно и вовремя уехали!! Бросили родителей и друзей!! Главное мы то уехали а вы там должны уже деграднуть!!!

И тут голос из этой страны
Катитесь уже колбаской по малой Спасской.....
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7515
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 19:46
#1464
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Цитата:
abaika95:
Вот даже обидно им

Да не не обидно. Переживаем просто. Вы же ведь тоже на всё готовое "ушли" в независимость. А теперь как не завод чего, на выхлопе мешки. :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9298
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 19:47
#1465
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Цитата:
maxsaf:
А проблемы как выяснилось нету. Вы же сами говорите, что даже если вообще ниче не делать - казахский все равно станет доминирующим, а потом единственным

А пока не стал что теперь надо терпеть хамтво от шовиков? Вы терпите по жизни или пытаетесь что-то изменить?)Цитата:
maxsaf:
Видите какую негативную реакцию вызвало ускорение естественного процесса. Так зачем тогда дальше форсировать.

Маркс нука ответь товарищу зачем Ленин форсировал естественный исторический процесс Цитата:
maxsaf:
А будете гнать - и не только Соловьев выскажется.

Да пусть хоть Кисилев выскажется
От клоунов другого и не ждали)Цитата:
elektron:
Они, что по русски не понимают?

Ну я делаю вывод что это вы по русски не понимаете
Хотя пишу я вам тут по русски)Цитата:
elektron:
Есть нарушения - обращайся в соответствующие органы решения соответствующих проблем, всего делов то.

Ещё раз для тех кто в танке
Тогда надо народные новости тоже закрыть по этой логике? Ведь это так просто,обратитесь в гос орган и не хаупуй на теме да? Цитата:
elektron:
А что два языка выучить слабо как-то или может челюсть не та

А зачем? Кому тут русский нужен? Лучше английский учить он в мире котируется да?)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9298
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 19:49
#1466
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Цитата:
elektron:
Да не не обидно. Переживаем просто. Вы же ведь тоже на всё готовое "ушли" в независимость. А теперь как не завод чего, на выхлопе мешки.

Если обидно поплачте и пройдет
На все готовое а кто его сделал это готовое? Мои предки и сделали страну,и строили сами и добывали вроде как Альберт Кан не приезжал)
Или марсиане приехали все построили? Или вы что-то там успели в 15 лет построить до развала? Скворечник ваш так и висит можем отдать вам)

[Исправлено: abaika95, 19.08.2021 - 19:50]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7515
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 19:58
#1467
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Цитата:
abaika95:
Лучше английский учить он в мире котируется да?)

Да учите какой хотите, главное что бы соотечественники понимали ;-) Цитата:
abaika95:
Или вы что-то там успели в 15 лет построить до развала?

Ну не 15-ть, по более будет. :lol: Но разваливал точно не я. :lol: Цитата:
abaika95:
Или марсиане приехали все построили?

Да из СССР называется приехали так. :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9298
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 20:04
#1468
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Цитата:
elektron:
Да учите какой хотите, главное что бы соотечественники понимали

Кому надо тот казахский поймет)Цитата:
elektron:
Ну не 15-ть, по более будет. Но разваливал точно не я.

Да даже 25
Вы явно тут не завод построили в одиночку
И да развалил тоже не
А Горбачев
За это ему памятники надо ставить во всех городах
Цитата:
elektron:
Да из СССР называется приехали так

А Казахская ССР тогда независимой страной была? По типу кубы или Вьетнама?)
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