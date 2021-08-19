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≡ Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42187
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 19.08.21 - 15:15
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По словам министра образования, показатели качества образования в городских школах Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской областей ниже сельских школ Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областей.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4797
Re: Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний -...
Отправлено: 19.08.21 - 15:15
#1
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Я знаю несколько выпускников школ, которые учились отлично, имеют хороший багаж знаний, но родители не смогли по материальным причинам устроить учебу в ВУЗ. А также знаю несколько чиновников закончивших болашак, которые не могут отличить Феррум от купрум, они даже не слыхали таких слов, прямо порадокс
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7650
Re: Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний -...
Отправлено: 19.08.21 - 17:20
#2
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Цитата:
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний

Ничего, скоро разрыва не будет. Последние педагоги помрут и выедут, тогда сплошная Атырауская область будет.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14264
Re: Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний -...
Отправлено: 19.08.21 - 17:30
#3
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Интереееесно, а с чем такое может быть связано? Причинно-следственные связи никто не устанавливал?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9287
Re: Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний -...
Отправлено: 19.08.21 - 17:48
#4
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Цитата:
yudjin:
Последние педагоги помрут и выедут,

Хотел бы я на это посмотреть
Как последние помрут и тут же выедут
Зрелище будет ужасное наверно
Цитата:
Victor Yang:
Интереееесно, а с чем такое может быть связано? Причинно-следственные связи никто не устанавливал?

Вполне логично что в промышленных регионах уровень образования будет выше чем в сугубо аграрных.
Да и От квалификации педагога зависит.
Цитата:
Конечно, вызывает очень большую тревогу", - сказал министр на республиканской августовской конференции педагогов.

А что тревожится?
Условия жизни должны быть в Мангистау,Кызылорде и Актобе лучше чтобы туда педагоги возвращались отучившись из Алматы и Астаны
В северных регионах нет такого оттока учителей в большие города вот и уровень знаний выше
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14264
Re: Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний -...
Отправлено: 19.08.21 - 17:50
#5
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Цитата:
abaika95:
Вполне логично что в промышленных регионах уровень образования будет выше чем в сугубо аграрных.

Так Кустанай значительно аграрнее Мангистау.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9287
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 19.08.21 - 17:52
#6
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Цитата:
Victor Yang:
Так Кустанай значительно аграрнее Мангистау.

Ну не скажи
У нас в Костанае производства какие никакие хоть есть а там работа вахтовым методом на нефтянке
И то в Жанаозене
Остальное Мангистау колхоз колхозом
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
236
Re: Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний -...
Отправлено: 19.08.21 - 18:10
#7
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Цитата:
Victor Yang:
Интереееесно, а с чем такое может быть связано? Причинно-следственные связи никто не устанавливал?


Наличием еще оставшихся хороших учителей. Ясно какой национальности. Как-то довелось в свое время в конце 90-х пообщаться с учителем из казахской бурсы, в которую превратили мою 10 школу, где я учился. По сравнению с моими учителями это сельское чудо выглядело, мягко говоря, неуместно
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