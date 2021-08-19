Отправлено: - 17:48

yudjin:

Последние педагоги помрут и выедут,

Victor Yang:

Интереееесно, а с чем такое может быть связано? Причинно-следственные связи никто не устанавливал?

Конечно, вызывает очень большую тревогу", - сказал министр на республиканской августовской конференции педагогов.

Цитата:Хотел бы я на это посмотретьКак последние помрут и тут же выедутЗрелище будет ужасное наверноЦитата:Вполне логично что в промышленных регионах уровень образования будет выше чем в сугубо аграрных.Да и От квалификации педагога зависит.Цитата:А что тревожится?Условия жизни должны быть в Мангистау,Кызылорде и Актобе лучше чтобы туда педагоги возвращались отучившись из Алматы и АстаныВ северных регионах нет такого оттока учителей в большие города вот и уровень знаний выше