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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 12:34
выдохся абайка95,
пошел умываться.
потом асыки.
и правильно чего скулить постоянно, позориться.хоть и за сто тенге.
пошел умываться.
потом асыки.
и правильно чего скулить постоянно, позориться.хоть и за сто тенге.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14264
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 12:35
Цитата:
"соревнования" и "первый помощник" как-то не вяжутся между собой.
alex_60:
и отменить при этом все конные соревнования?
и отменить при этом все конные соревнования?
"соревнования" и "первый помощник" как-то не вяжутся между собой.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 12:40
Цитата:
там все было в одном посту.
взаимосвязано.
в обоих моментах тема-лошадки.
ты выдернул один момент,про двс.
я на него ответил. про двс.
хочешь про соревнования поговорить?
Victor Yang:
соревнования" и "первый помощник" как-то не вяжутся между собой.
соревнования" и "первый помощник" как-то не вяжутся между собой.
там все было в одном посту.
взаимосвязано.
в обоих моментах тема-лошадки.
ты выдернул один момент,про двс.
я на него ответил. про двс.
хочешь про соревнования поговорить?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 12:53
Цитата:
Представляю запашок и у тебя дома какой был))Цитата:
Тоесть по твоей логике ты работаешь тут за 110 тнг и постояно терпишь?
Скинь номер карты
Я тебе на год вперёд оплачу
Чтобы позорить тебе а ты терпел))
Я , в казахстане, держал дома, ел их. Что - дальше
Представляю запашок и у тебя дома какой был))Цитата:
alex_60:
и правильно чего скулить постоянно, позориться.хоть и за сто тенге.
и правильно чего скулить постоянно, позориться.хоть и за сто тенге.
Тоесть по твоей логике ты работаешь тут за 110 тнг и постояно терпишь?
Скинь номер карты
Я тебе на год вперёд оплачу
Чтобы позорить тебе а ты терпел))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 12:58
Цитата:
И какой, запашок?...
abaika95:
Представляю запашок и у тебя дома какой был))
Представляю запашок и у тебя дома какой был))
И какой, запашок?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 12:59
Новости Сенегала
Три дня назад в Сенегале вызвали на допрос ученого историка за то что он подверг сомнению героизм великого сенегальского полководца Диопа Ассане
Была бы обычная новость если бы это не произошло в Новосибирске а подвергли сомнению героизм Александра Невского
Скрепы рушатся
Три дня назад в Сенегале вызвали на допрос ученого историка за то что он подверг сомнению героизм великого сенегальского полководца Диопа Ассане
Была бы обычная новость если бы это не произошло в Новосибирске а подвергли сомнению героизм Александра Невского
Скрепы рушатся
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 13:05
кормежка твоя закончилась, можешь больше не скулить. суточную норму схавал ты
сегодня быстро. жор напал поди.
после того как нациков замели.
сегодня быстро. жор напал поди.
после того как нациков замели.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 13:10
Тяфкай тяфкай
Главное таблетки во время прими
А то по попе от внука получишь
Главное таблетки во время прими
А то по попе от внука получишь
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 13:11
Цитата:
Ну думаю по твоему вкусный да?))
drakon:
И какой, запашок?.
И какой, запашок?.
Ну думаю по твоему вкусный да?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 13:15
Цитата:
А что, запах бывает вкусный и не вкусный?...
abaika95:
Ну думаю по твоему вкусный да?))
Ну думаю по твоему вкусный да?))
А что, запах бывает вкусный и не вкусный?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 15:48
Цитата:
пожалей малыша, ему и так уже сегодня досталось.
drakon:
пожалей малыша, ему и так уже сегодня досталось.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 16:24
сегодня едем в Челябинск и дальше по России. лето-пора путешествий.
С
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- Сообщений:
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 16:30
Цитата:
День добрый.Выезжаете на легковом авто?
alex_60:
День добрый.Выезжаете на легковом авто?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 16:45
Цитата:
да. главное чтобы было основание для вьезда.пока все также, родственники, к семье, на лечение, студенты которые внесены в базу российскими вузами.
на сухопутной пока все также. для казахстанцев.
[Исправлено: alex_60, 19.08.2021 - 16:48]
Сергей kst:
на легковом авто?
на легковом авто?
да. главное чтобы было основание для вьезда.пока все также, родственники, к семье, на лечение, студенты которые внесены в базу российскими вузами.
на сухопутной пока все также. для казахстанцев.
[Исправлено: alex_60, 19.08.2021 - 16:48]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 17:50
Цитата:
Тебе то не нужны основания
В свою страну едешь
Главное на границе скажи что тебе сильно в Казахстане бьют и мучают
Чтобы россияне сильно в очереди тебя не держали
alex_60:
да. главное чтобы было основание для вьезда.пока все также, родственники, к семье, на лечение
да. главное чтобы было основание для вьезда.пока все также, родственники, к семье, на лечение
Тебе то не нужны основания
В свою страну едешь
Главное на границе скажи что тебе сильно в Казахстане бьют и мучают
Чтобы россияне сильно в очереди тебя не держали
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