Отправлено: - 12:53

Я , в казахстане, держал дома, ел их. Что - дальше

alex_60:

и правильно чего скулить постоянно, позориться.хоть и за сто тенге.

Цитата:Представляю запашок и у тебя дома какой был))Цитата:Тоесть по твоей логике ты работаешь тут за 110 тнг и постояно терпишь?Скинь номер картыЯ тебе на год вперёд оплачуЧтобы позорить тебе а ты терпел))