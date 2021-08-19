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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12903
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 12:34
#6001
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выдохся абайка95,
пошел умываться.
потом асыки.
и правильно чего скулить постоянно, позориться.хоть и за сто тенге.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14264
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 12:35
#6002
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Цитата:
alex_60:
и отменить при этом все конные соревнования?

"соревнования" и "первый помощник" как-то не вяжутся между собой.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12903
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 12:40
#6003
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Цитата:
Victor Yang:
соревнования" и "первый помощник" как-то не вяжутся между собой.


там все было в одном посту.
взаимосвязано.
в обоих моментах тема-лошадки.
ты выдернул один момент,про двс.
я на него ответил. про двс.
хочешь про соревнования поговорить?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9287
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 12:53
#6004
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Цитата:
Я , в казахстане, держал дома, ел их. Что - дальше

Представляю запашок и у тебя дома какой был))Цитата:
alex_60:
и правильно чего скулить постоянно, позориться.хоть и за сто тенге.

Тоесть по твоей логике ты работаешь тут за 110 тнг и постояно терпишь?
Скинь номер карты
Я тебе на год вперёд оплачу
Чтобы позорить тебе а ты терпел))
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 12:58
#6005
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Цитата:
abaika95:
Представляю запашок и у тебя дома какой был))

И какой, запашок?... 8-) :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9287
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 12:59
#6006
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Новости Сенегала
Три дня назад в Сенегале вызвали на допрос ученого историка за то что он подверг сомнению героизм великого сенегальского полководца Диопа Ассане

Была бы обычная новость если бы это не произошло в Новосибирске а подвергли сомнению героизм Александра Невского
Скрепы рушатся
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12903
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 13:05
#6007
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кормежка твоя закончилась, можешь больше не скулить. суточную норму схавал ты
сегодня быстро. жор напал поди.
после того как нациков замели.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9287
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 13:10
#6008
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Тяфкай тяфкай
Главное таблетки во время прими
А то по попе от внука получишь
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9287
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 13:11
#6009
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Цитата:
drakon:
И какой, запашок?.

Ну думаю по твоему вкусный да?))
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 13:15
#6010
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Цитата:
abaika95:
Ну думаю по твоему вкусный да?))

А что, запах бывает вкусный и не вкусный?... :-o
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12903
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 15:48
#6011
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Цитата:
drakon:


пожалей малыша, ему и так уже сегодня досталось.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12903
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 16:24
#6012
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сегодня едем в Челябинск и дальше по России. лето-пора путешествий.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
550
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 16:30
#6013
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Цитата:
alex_60:

День добрый.Выезжаете на легковом авто?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12903
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 16:45
#6014
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Цитата:
Сергей kst:
на легковом авто?


да. главное чтобы было основание для вьезда.пока все также, родственники, к семье, на лечение, студенты которые внесены в базу российскими вузами.
на сухопутной пока все также. для казахстанцев.

[Исправлено: alex_60, 19.08.2021 - 16:48]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9287
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 17:50
#6015
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Цитата:
alex_60:
да. главное чтобы было основание для вьезда.пока все также, родственники, к семье, на лечение

Тебе то не нужны основания
В свою страну едешь
Главное на границе скажи что тебе сильно в Казахстане бьют и мучают
Чтобы россияне сильно в очереди тебя не держали
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