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≡ «Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему оперуполномоченному ДЭР по Костанайской области грозят 9 лет лишения свободы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42187
«Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему оперуполномоченному ДЭР по Костанайской области грозят 9 лет лишения свободы
Отправлено: 19.08.21 - 13:00
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В марте 2020 года Абзал Батырболатов во время оперативно-разыскных мероприятий выявил факты продажи алкогольной продукции с поддельными и не учтенными в органах госдоходов контрольными марками. Эту информацию он скрыл, а также «потребовал с предпринимателей взятки на системной и ежемесячной основе».
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22475
«Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему оперуполномоченному ДЭР по Костанайской области грозят 9 лет лишения свободы
Отправлено: 19.08.21 - 13:00
#1
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Ну вот, опять - они... :-o

[Исправлено: drakon, 19.08.2021 - 13:59]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22475
Re: «Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему...
Отправлено: 19.08.21 - 13:48
#2
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Бойцы - "невидимого фронта"... 8-) :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4797
Re: «Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему...
Отправлено: 19.08.21 - 15:28
#3
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Даже нет капли сомнения что эти бравые ребятушки кого-то рэкетировали. Свежо в памяти моё обращение во все органы на подставы и провокации от участковых, их начальник прямо так и заявил - не надо жаловаться, вам жить в этом городе, у вас дети. Как жить дальше?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12900
«Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему оперуполномоченному ДЭР по Костанайской области грозят 9 лет лишения свободы
Отправлено: 19.08.21 - 15:53
#4
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мафия во власти.
как прекрасно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12900
«Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему оперуполномоченному ДЭР по Костанайской области грозят 9 лет лишения свободы
Отправлено: 19.08.21 - 15:55
#5
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зарплату повысьте оперуполномоченным,
а то они голодают. раз в пять.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
391
Re: «Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему...
Отправлено: 19.08.21 - 15:59
#6
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Цитата:
Согласно материалам уголовного дела, в марте 2020 года Абзал Батырболатов во время оперативно-разыскных мероприятий выявил факты продажи алкогольной продукции с поддельными и не учтенными в органах госдоходов контрольными марками.

Источник:

А почему нет наказания тем барыгам которые торгуют суррогатом в целях собственной наживы?
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