Re: «Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему...

Отправлено: - 15:28

Даже нет капли сомнения что эти бравые ребятушки кого-то рэкетировали. Свежо в памяти моё обращение во все органы на подставы и провокации от участковых, их начальник прямо так и заявил - не надо жаловаться, вам жить в этом городе, у вас дети. Как жить дальше?