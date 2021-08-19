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«Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему оперуполномоченному ДЭР по Костанайской области грозят 9 лет лишения свободы
«Требовал взятки на системной основе...» - Бывшему оперуполномоченному ДЭР по Костанайской области грозят 9 лет лишения свободы
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