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≡ Зарплаты казахстанских учителей повысят в 2022 году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42187
Зарплаты казахстанских учителей повысят в 2022 году
Отправлено: 19.08.21 - 15:51
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Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил о повышении заработных плат педагогов в 2022 году. Кроме того, поменяется система приема педагогов на работу.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12900
Re: Зарплаты казахстанских учителей повысят в 2022 году
Отправлено: 19.08.21 - 15:51
#1
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интересно, где будет этот министр в 2022 году. министром образования скорее всего уже не будет. может министром сельского хозяйства. ну или могут посадить.
такие обычно схемы в кз.
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