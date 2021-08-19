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Зарплаты казахстанских учителей повысят в 2022 году
Зарплаты казахстанских учителей повысят в 2022 году
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