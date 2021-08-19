Re: Зарплаты казахстанских учителей повысят в 2022 году

Отправлено: - 15:51

интересно, где будет этот министр в 2022 году. министром образования скорее всего уже не будет. может министром сельского хозяйства. ну или могут посадить.

такие обычно схемы в кз.