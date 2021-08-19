Re: «Теперь через нотариуса» - Как «Костанай-Су» борется с...

Отправлено: - 15:22

Эти нотариусы автоматом пишут свои приказы лишь только по одному обращению заявителя, даже не выслушав обратную сторону. Так было когда телеком насчитал мне оплату за полгода, хотя я писал чтоб отключили услугу по причине низкого качества. Какого было мое удивление получить по почте этот исполнительный приказ. Конечно, на мое гневное письмо нотариус из Алматы даже не ответил...