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≡ «Теперь через нотариуса» - Как «Костанай-Су» борется с дебиторской задолженностью?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42187
«Теперь через нотариуса» - Как «Костанай-Су» борется с дебиторской задолженностью?
Отправлено: 19.08.21 - 15:22
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Чтобы ответить на этот вопрос, сегодня, 19 августа, ГКП пригласило 13 контролеров и представителей СМИ в 28 дом в микрорайоне Юбилейный. По данным «Костанай-Су», в новых микрорайонах (Юбилейный и Береке) живет немало должников, вероятно это связано с тем, что многие жильцы арендуют квартиры.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4797
Re: «Теперь через нотариуса» - Как «Костанай-Су» борется с...
Отправлено: 19.08.21 - 15:22
#1
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Эти нотариусы автоматом пишут свои приказы лишь только по одному обращению заявителя, даже не выслушав обратную сторону. Так было когда телеком насчитал мне оплату за полгода, хотя я писал чтоб отключили услугу по причине низкого качества. Какого было мое удивление получить по почте этот исполнительный приказ. Конечно, на мое гневное письмо нотариус из Алматы даже не ответил...
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