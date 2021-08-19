Re: Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний -...

Отправлено: - 15:15

Я знаю несколько выпускников школ, которые учились отлично, имеют хороший багаж знаний, но родители не смогли по материальным причинам устроить учебу в ВУЗ. А также знаю несколько чиновников закончивших болашак, которые не могут отличить Феррум от купрум, они даже не слыхали таких слов, прямо порадокс