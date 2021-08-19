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≡ Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42187
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 19.08.21 - 15:15
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По словам министра образования, показатели качества образования в городских школах Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской областей ниже сельских школ Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областей.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4797
Re: Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний -...
Отправлено: 19.08.21 - 15:15
#1
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Я знаю несколько выпускников школ, которые учились отлично, имеют хороший багаж знаний, но родители не смогли по материальным причинам устроить учебу в ВУЗ. А также знаю несколько чиновников закончивших болашак, которые не могут отличить Феррум от купрум, они даже не слыхали таких слов, прямо порадокс
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