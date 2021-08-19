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≡ По другую сторону школьных заборов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42187
По другую сторону школьных заборов
Отправлено: 19.08.21 - 01:57
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Сказать, что в Костанае популярны дворовые спортплощадки - это почти ничего не сказать. Они суперпопулярны, спрос на них не снижается. Горожане хотят, чтобы оборудованное место для игры в футбол, волейбол, баскетбол было чуть ли не в каждом дворе. Наступит ли когда-нибудь такое изобилие, неизвестно. И достаточно давно народ для целей активного досуга обжил школьные территории. Но с недавних пор многие из них стали для этого недоступны.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3618
Re: По другую сторону школьных заборов
Отправлено: 19.08.21 - 01:57
#1
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'Код:
'---Ага , они в очереди прям стоят эти террористы ;-)


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самый умный


§ самый умный







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
Хрустанай
Регистрация: 
04.02.13
Сообщений: 
472








  Re: По другую сторону школьных заборов


Отправлено: 19.08.21 - 11:26


#2 




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Кто захочет пострелять в школе пройдет и в калитку без проблем, как раз когда она открыта для детей. Так что пустую школу забором закрывать в неучебное время, когда там нет детей - это от населения, которое, видимо, наши власть имущие и считают террористами...


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yudjin


§ yudjin







(Уважаемые пользователи)




Регистрация: 
19.07.08
Сообщений: 
7649








  Re: По другую сторону школьных заборов


Отправлено: 19.08.21 - 14:43


#3 




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Цитата:
А вот с СШ № 7  начались неясности: открыто в будни, но на выходных закрыто.

О, это школа теперь словно тюрьма строгого режима.
Она строилась буквально на моих глазах, с 1985 года территория школы, находящаяся в центре микрорайона, была пешеходной. Несомненное удобство было пройти по асфальту в магазин, на остановку, в другой двор. В школьном дворе всегда гуляли не только дети и подростки, но и пожилые люди. Да и несколько площадок для спорта по вечерам никогда не пустовали. Другого тихого и безопасного места в микрорайоне просто нет. Больше половины дворов микрорайона еще довольствуются остатками советских качелей и горок. 
Закрывать территорию стали с появлением нового 2-х метрового забора в прошлом году. Карантин усугубил ситуацию и все прошлое лето двор был на замке. 


Даже с возобновлением обучения территория закрыта по выходным и вечерами. Во дворе есть отремонтированное футбольное поле, которое закрыто уже ПОЛТОРА года... уроков физкультуры, как известно, в школах нет.


Сейчас ворота школы открыты в дневное время. Но из 4-х проходов бывает не все доступны, поэтому идешь и гадаешь, сможешь ли выйти или спрашиваешь прохожих.


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yudjin


§ yudjin







(Уважаемые пользователи)




Регистрация: 
19.07.08
Сообщений: 
7649








  Re: По другую сторону школьных заборов


Отправлено: 19.08.21 - 14:52


#4 




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Цитата:
уязвимых в террористическом отношении». 

Какая чушь несусветная. Терроризм надо искоренять еще за километр до школы, а не в самом учебном заведении и сомнительными методами.
У нас прям мода на ненужную показуху, трату бюджета на бесполезные нововведения и изображение бурной деятельности. 
То у них террористы кругом мерещатся, то от пожаров они спасаются... а пришел коронавирус, так всё по х... нет уже этих напастей, осталась одна беда.


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