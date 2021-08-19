Отправлено: - 14:43

А вот с СШ № 7 начались неясности: открыто в будни, но на выходных закрыто.

Цитата:О, это школа теперь словно тюрьма строгого режима.Она строилась буквально на моих глазах, с 1985 года территория школы, находящаяся в центре микрорайона, была пешеходной. Несомненное удобство было пройти по асфальту в магазин, на остановку, в другой двор. В школьном дворе всегда гуляли не только дети и подростки, но и пожилые люди. Да и несколько площадок для спорта по вечерам никогда не пустовали. Другого тихого и безопасного места в микрорайоне просто нет. Больше половины дворов микрорайона еще довольствуются остатками советских качелей и горок.Закрывать территорию стали с появлением нового 2-х метрового забора в прошлом году. Карантин усугубил ситуацию и все прошлое лето двор был на замке.Даже с возобновлением обучения территория закрыта по выходным и вечерами. Во дворе есть отремонтированное футбольное поле, которое закрыто уже ПОЛТОРА года... уроков физкультуры, как известно, в школах нет.Сейчас ворота школы открыты в дневное время. Но из 4-х проходов бывает не все доступны, поэтому идешь и гадаешь, сможешь ли выйти или спрашиваешь прохожих.