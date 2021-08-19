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≡ «Я и моя машина». Черная «ласточка»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42187
«Я и моя машина». Черная «ласточка»
Отправлено: 19.08.21 - 01:48
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Конкурс для женщин, владеющих искусством управления. В нашем традиционном конкурсе могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать. Если вы чувствуете себя на наших дорогах как рыба в воде, то этот конкурс для вас.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3618
Re: «Я и моя машина». Черная «ласточка»
Отправлено: 19.08.21 - 01:48
#1
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273 км в сутки :-x :-x
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10410
«Я и моя машина». Черная «ласточка»
Отправлено: 19.08.21 - 09:34
#2
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Цитата:
Гога:

Неправильно считаешь. Отними теперь выходные, праздники, сто, пикники, личную жизнь. И получится 800 км в день :lol: Женщина кремень!

[Исправлено: Vit, 19.08.2021 - 09:01]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
658
Re: «Я и моя машина». Черная «ласточка»
Отправлено: 19.08.21 - 10:10
#3
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Меня всегда удивляют тёти ездиющие на подобных автобусах. Ладно бы в деревне на такой навоз там или сено привезти,а как в городе,да и зачем?? Слон в посудной лавке. Расход бешеный,налог конский(благо здесь РФ учёт и можно обманывать гос-во). Единственное-это можно,по женски,влетать в любые ямы,а так :-x
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
472
Re: «Я и моя машина». Черная «ласточка»
Отправлено: 19.08.21 - 11:06
#4
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Цитата:
Машина престижная, красивая, для статуса


А какой у вас статус? Самозанятая? Или "безопасный" по ашику? Глупость какая-то кусок металла считать своим статусом... Завтра машины не будет, а человек останется. И если человек так себе, то никакая машина не исправит дело...

Уважайте других на дороге, от этого статус больше зависит иной раз...
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
658
Re: «Я и моя машина». Черная «ласточка»
Отправлено: 19.08.21 - 14:28
#5
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Цитата:
самый умный:
А какой у вас статус?

Ага,древний Крузак ещё и на рос учёте :lol: А копни глубже эти "статусные" рос учёты так может оказаться кредитным или двойником и это в 90% случаев.
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