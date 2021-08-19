Отправлено: - 11:06

Машина престижная, красивая, для статуса





Цитата:А какой у вас статус? Самозанятая? Или "безопасный" по ашику? Глупость какая-то кусок металла считать своим статусом... Завтра машины не будет, а человек останется. И если человек так себе, то никакая машина не исправит дело...Уважайте других на дороге, от этого статус больше зависит иной раз...