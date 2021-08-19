Отправлено: - 13:00

В марте 2020 года Абзал Батырболатов во время оперативно-разыскных мероприятий выявил факты продажи алкогольной продукции с поддельными и не учтенными в органах госдоходов контрольными марками. Эту информацию он скрыл, а также «потребовал с предпринимателей взятки на системной и ежемесячной основе».