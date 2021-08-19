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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9275
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:56
#5986
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Цитата:
alex_60:
что заслужил, то и получил.

Повышение получу
За каждую твою истерику в сумме
Где-то уже майор наверно буду
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12889
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:57
#5987
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абайка95//
Комментарий удален модератором.


да, как печально.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11669
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:57
#5988
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Цитата:
Victor Yang:
Несколько недель во флуде одна тема поливание грязью на межнациональной почве.

И так везде теперь. А причина всему - Куатовские видосики. Вот за это его и таскают теперь.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12889
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:58
#5989
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Цитата:
abaika95:
За каждую твою


о, тебе за оплеухи платят.
чем больше по мордасам тем больше?
, тогда понятно твое садомазо.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11669
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:59
#5990
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Цитата:
abaika95:
Где-то уже майор наверно буду

Где-то это видимо во влажных мечтах? ))
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