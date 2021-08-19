Отправлено: - 11:35

таноми52:

Удалили, как я поняла, за оскорбительное слово в твой адрес, а не за смысл статьи.

таноми52:

Всё усеял, за неимением доводов, оскорблениями, короче - дерьмом!

таноми52:

А чё это обижаешься, что тебя оскорбляют?

Цитата:И жто пишет человек которыйЦитата:Да так и есть)Цитата:Где я обижаюсь?) Я отвечаю всегда зеркальноКак ты изначально начала общаться как базарная бабка на привозе к тебе такое и отношение в ответ))Ты и виновата что форум стал такимТы и старый))С вами общаються как вы заслуживаетеА вы не заслуживаете нормального отношенияВас как тех собак постояно по носу надо бить чтобы не забывались))