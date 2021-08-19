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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:32
Цитата:
Вот клоун уже поддержал))
гражданин СССР:
Поддерживаю на все 100%
Поддерживаю на все 100%
Вот клоун уже поддержал))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:33
Цитата:
Абайка, я вас сегодня уже достаточно простимулировал, или можно еще немножко?
Или все таки на завтра оставим оставшееся?
таноми52:
Нет! Своим вниманием к его трепотне, Вы поднимаете его до своего уровня и тем стимулируете его. Или правда считаете, что он Вам ровня?
Нет! Своим вниманием к его трепотне, Вы поднимаете его до своего уровня и тем стимулируете его. Или правда считаете, что он Вам ровня?
Абайка, я вас сегодня уже достаточно простимулировал, или можно еще немножко?
Или все таки на завтра оставим оставшееся?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:34
Цитата:
С чего это "мнимой"?
Мои комплименты он получает ещё задолго до твоего появления на форуме
Макс, я улыбаюсь тебе !
abaika95:
путем мнимой комплиментарности
путем мнимой комплиментарности
С чего это "мнимой"?
Мои комплименты он получает ещё задолго до твоего появления на форуме
Макс, я улыбаюсь тебе !
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:35
Цитата:
И жто пишет человек который
Цитата:
Да так и есть)Цитата:
Где я обижаюсь?) Я отвечаю всегда зеркально
Как ты изначально начала общаться как базарная бабка на привозе к тебе такое и отношение в ответ))
Ты и виновата что форум стал таким
Ты и старый))
С вами общаються как вы заслуживаете
А вы не заслуживаете нормального отношения
Вас как тех собак постояно по носу надо бить чтобы не забывались))
таноми52:
Удалили, как я поняла, за оскорбительное слово в твой адрес, а не за смысл статьи.
Удалили, как я поняла, за оскорбительное слово в твой адрес, а не за смысл статьи.
И жто пишет человек который
Цитата:
таноми52:
Всё усеял, за неимением доводов, оскорблениями, короче - дерьмом!
Всё усеял, за неимением доводов, оскорблениями, короче - дерьмом!
Да так и есть)Цитата:
таноми52:
А чё это обижаешься, что тебя оскорбляют?
А чё это обижаешься, что тебя оскорбляют?
Где я обижаюсь?) Я отвечаю всегда зеркально
Как ты изначально начала общаться как базарная бабка на привозе к тебе такое и отношение в ответ))
Ты и виновата что форум стал таким
Ты и старый))
С вами общаються как вы заслуживаете
А вы не заслуживаете нормального отношения
Вас как тех собак постояно по носу надо бить чтобы не забывались))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:38
Цитата:
Можно ещё немного))
Зачем оставлять на завтра если можно простимулирвать сегодня)) Цитата:
Иронично если Макс в этот момент крутит дули тебе в ответ))
maxsaf:
Абайка, я вас сегодня уже достаточно простимулировал, или можно еще немножко?
Абайка, я вас сегодня уже достаточно простимулировал, или можно еще немножко?
Можно ещё немного))
Зачем оставлять на завтра если можно простимулирвать сегодня)) Цитата:
таноми52:
Макс, я улыбаюсь тебе
Макс, я улыбаюсь тебе
Иронично если Макс в этот момент крутит дули тебе в ответ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:38
Цитата:
Мели, Емеля...
abaika95:
Вас как тех собак
Вас как тех собак
Мели, Емеля...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12889
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:41
предок пастуха баранов в седьмом поколении недалеко ушел в развитии.
казахский наоборот забыл, только на русском. деградация полная.
русским стал.
сегодня особо возбужден,получил от
командиров, что провалил языковый вопрос. понизят теперь в рядовые.
казахский наоборот забыл, только на русском. деградация полная.
русским стал.
сегодня особо возбужден,получил от
командиров, что провалил языковый вопрос. понизят теперь в рядовые.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:41
Цитата:
Если честно - смех из последних сил сдерживаю
abaika95:
Иронично если Макс в этот момент крутит дули тебе в ответ))
Иронично если Макс в этот момент крутит дули тебе в ответ))
Если честно - смех из последних сил сдерживаю
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:43
Цитата:
И не жалко вам? Человек же все таки. Страдает ))
alex_60:
получил от командиров, что провалил языковый вопрос. понизят теперь в рядовые.
получил от командиров, что провалил языковый вопрос. понизят теперь в рядовые.
И не жалко вам? Человек же все таки. Страдает ))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 441
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:46
Как тот нищий ко всем цепляется Уже не отвечают ему, а все равно лезет))) Всех цитирует. "Академик" альтернативный
(Уважаемые пользователи)
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- 08.08.10
- Сообщений:
- 14261
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:47
Цитата:
Цитата:
А вывод какой?
Цитата:
Л-Логика!
Вы, блин, друг друга стоите. Несколько недель во флуде одна тема поливание грязью на межнациональной почве.
alex_60:
предок пастуха баранов в седьмом поколении недалеко ушел в развитии.
предок пастуха баранов в седьмом поколении недалеко ушел в развитии.
Цитата:
гражданин СССР:
Давно уже не читаю балалайкины "шедевры"))) Ничего нового. Дурачок форумный))
Давно уже не читаю балалайкины "шедевры"))) Ничего нового. Дурачок форумный))
А вывод какой?
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Но очередной Оцифрованный, скорбный умом, вообще страх потерял.
Но очередной Оцифрованный, скорбный умом, вообще страх потерял.
Л-Логика!
Вы, блин, друг друга стоите. Несколько недель во флуде одна тема поливание грязью на межнациональной почве.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2489
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:49
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:51
Цитата:
Предок свинопаса в 2 поколении
(До этого просто совсем туго было с житьем)
Все бредит посадками
Наверно свинячие ножки в голову ударилиЦитата:
А зачем сдерживать? Запрещают дома смеяться?)Цитата:
Да вроде уак ведем дискуссию
А тв читаешь и утираешься
С тобой то никто не общается)Цитата:
Ну а лицемеры ещё утверждают что они белые и пушистые)
alex_60:
предок пастуха баранов в седьмом поколении
предок пастуха баранов в седьмом поколении
Предок свинопаса в 2 поколении
(До этого просто совсем туго было с житьем)
Все бредит посадками
Наверно свинячие ножки в голову ударилиЦитата:
maxsaf:
Если честно - смех из последних сил сдерживаю
Если честно - смех из последних сил сдерживаю
А зачем сдерживать? Запрещают дома смеяться?)Цитата:
гражданин СССР:
Как тот нищий ко всем цепляется
Как тот нищий ко всем цепляется
Да вроде уак ведем дискуссию
А тв читаешь и утираешься
С тобой то никто не общается)Цитата:
Victor Yang:
Вы, блин, друг друга стоите. Несколько недель во флуде одна тема поливание грязью на межнациональной почве.
Вы, блин, друг друга стоите. Несколько недель во флуде одна тема поливание грязью на межнациональной почве.
Ну а лицемеры ещё утверждают что они белые и пушистые)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12889
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:53
Цитата:
жалко. живое существо все таки.
а что поделать.
что заслужил, то и получил.
maxsaf:
И не жалко вам? Человек же все таки. Страдает )
И не жалко вам? Человек же все таки. Страдает )
жалко. живое существо все таки.
а что поделать.
что заслужил, то и получил.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:55
Цитата:
Да. По ночам запрещают
abaika95:
А зачем сдерживать? Запрещают дома смеяться?)
А зачем сдерживать? Запрещают дома смеяться?)
Да. По ночам запрещают
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