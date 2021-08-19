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≡ Новости казахскоязычной прессы
 
 
Страница 97 из 97«1...959697
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Куратор темы: Валентин
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9275
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 10:56
#1441
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Цитата:
maxsaf:
Та ради бога

Не боитесь что при таких сходках
Ваши родственники и друзья могут пострадать?
Или та ради бога?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11669
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 10:58
#1442
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Цитата:
abaika95:
Не боитесь что при таких сходках Ваши родственники и друзья могут пострадать? Или та ради бога?))

А че они на этих сходках забыли? :lol: :lol:
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В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7615
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:06
#1443
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Цитата:
А вы посмотрите на других площадках) на казахоязычных к примеру
Рвут и мечут


Лучше посмотреть на самом канале Куата Ахметова.
Там 20 тысяч подписчиков, и это много - до начала хайпа было 18 тысяч, и единицы тысяч просмотров у большинства видео.
Это в целом меньше, чем ничего.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9275
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:07
#1444
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Цитата:
maxsaf:
А че они на этих сходках забыли?

Ну вон как маркса любимый пример
Будут мимо проходить а толпа подумает что это диверсанты и напинают ваших друзей сапогом в живот
Митинг то это дело такое)))
Проходит у акорды а бить могут везде)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9275
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:09
#1445
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Цитата:
Валентин:
Это в целом меньше, чем ничего.

Если в каждом городе выйдут даже по 200 подписчиков куата а к ним присоединятся те кто не смотрел но раз такое дело то пойдем
То в целом это будет больше чем надо))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11669
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:12
#1446
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Цитата:
abaika95:
Будут мимо проходить

Не будут, не переживайте ))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11669
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:14
#1447
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Цитата:
abaika95:
Если в каждом городе выйдут даже по 200 подписчиков куата

У них тоже пауза. До конца выборов в РФ. :lol: не пойму правда, как одно с другим связано - но видимо как-то связано :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1490
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:24
#1448
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Цитата:
abaika95:
Ленин умер
Движение осталось))
Там Куат уже просто наминален

Не, ну если они уже Куата с Лениным начали сравнивать ... (дальше голосом Ленина) то боюсь, товарищи, там скоро начнется ужаснейший дефицит галоперидола.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9275
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:46
#1449
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Цитата:
maxsaf:
Не будут, не переживайте )

Да вот переживаю))
Мало ли вдруг попадут под раздачуЦитата:
maxsaf:
У них тоже пауза. До конца выборов в РФ. не пойму правда, как одно с другим связано - но видимо как-то связано

Вы серьезно?)
Выборы в парламент РФ
Каждая партия сейчас думает чтобы такое выкинуть чтобы привлечь к себе внимания
И отвлечь от негатива
И тут решили разыграть помощь русским за границей)
Киргизия как раз подвернулась
Что ещё придумать? Одной Киргизии мало
О а помните в Казахстане ходят активисты по магазинам? Дааа мы на них внимание ещё 2 года газад обратили
Вот давайте эту тему раздуем сейчас)
Так это и работает
А потом уже как ком понеслось по всем каналам
Даже политическая про****а Симонян свой клюв засунула)) Цитата:
Маркс:
Не, ну если они уже Куата с Лениным начали сравнивать ... (дальше голосом Ленина) то

А что Ленин божество с ним никого сравнивать нельзя?
Ленин обычный мелкий радикал
Над которым при жизни то посмеивались
А тут идиж ты
Собрал кучку буйных и совершил переворот
И еле еле скрипя лысиной удержал власть террором
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12889
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:48
#1450
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я же говорил до дуста дойдет,
вот и начали травить нечисть всякую,
куатистов, абаек и подобных..
вымирающий вид..
предки пастухов баранов заслужили такой конец своего бла бла бла.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1490
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:50
#1451
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Цитата:
abaika95:
Будут мимо проходить а толпа подумает что это диверсанты и напинают ваших друзей сапогом в живот

Похоже, что экспозиция "сапогом в живот" стала для вас чересчур знаковой, засела крепкой занозой во вмятине от фуражки, а может быть даже у вас образовалась навязчивая идея самому испытать на себе это волшебное действие. Не переживайте, это легко осуществить и вы находитесь на правильном пути, совсем близко к осуществлению своей жизненной миссии.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12889
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:50
#1452
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похоже у абайка95 вообще крыша поехала.
иди умойся, такой бред несешь.
кстати мрт мозга у абайка95 показало отсутствие оного.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11669
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:51
#1453
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Цитата:
abaika95:
Вот давайте эту тему раздуем сейчас)

Выходит моей вины тут нет, я не причастен, просто случайно совпало :lol: А то я переживаю :lol: По началу мало кому нравились ролики Куата во флуде, а щас нормально заходят, даже другие форумчане уже выкладывают :lol: весело же ))
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1490
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:53
#1454
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Цитата:
abaika95:
А что Ленин божество с ним никого сравнивать нельзя?

Божество. Никого. Нельзя.
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