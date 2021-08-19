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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9275
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:32
#5971
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Цитата:
гражданин СССР:
Поддерживаю на все 100%

Вот клоун уже поддержал))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11669
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:33
#5972
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Цитата:
таноми52:
Нет! Своим вниманием к его трепотне, Вы поднимаете его до своего уровня и тем стимулируете его. Или правда считаете, что он Вам ровня?


Абайка, я вас сегодня уже достаточно простимулировал, или можно еще немножко?
:lol: :lol: :lol: Или все таки на завтра оставим оставшееся? :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:34
#5973
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Цитата:
abaika95:
путем мнимой комплиментарности


С чего это "мнимой"?
Мои комплименты он получает ещё задолго до твоего появления на форуме
Макс, я улыбаюсь тебе :lol: !
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9275
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:35
#5974
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Цитата:
таноми52:
Удалили, как я поняла, за оскорбительное слово в твой адрес, а не за смысл статьи.

И жто пишет человек который
Цитата:
таноми52:
Всё усеял, за неимением доводов, оскорблениями, короче - дерьмом!

Да так и есть)Цитата:
таноми52:
А чё это обижаешься, что тебя оскорбляют?

Где я обижаюсь?) Я отвечаю всегда зеркально
Как ты изначально начала общаться как базарная бабка на привозе к тебе такое и отношение в ответ))
Ты и виновата что форум стал таким
Ты и старый))
С вами общаються как вы заслуживаете
А вы не заслуживаете нормального отношения
Вас как тех собак постояно по носу надо бить чтобы не забывались))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9275
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:38
#5975
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Цитата:
maxsaf:
Абайка, я вас сегодня уже достаточно простимулировал, или можно еще немножко?

Можно ещё немного))
Зачем оставлять на завтра если можно простимулирвать сегодня)) Цитата:
таноми52:
Макс, я улыбаюсь тебе

Иронично если Макс в этот момент крутит дули тебе в ответ))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:38
#5976
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Цитата:
abaika95:
Вас как тех собак


Мели, Емеля...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12889
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:41
#5977
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предок пастуха баранов в седьмом поколении недалеко ушел в развитии.
казахский наоборот забыл, только на русском. деградация полная.
русским стал.
сегодня особо возбужден,получил от
командиров, что провалил языковый вопрос. понизят теперь в рядовые.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11669
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:41
#5978
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Цитата:
abaika95:
Иронично если Макс в этот момент крутит дули тебе в ответ))

Если честно - смех из последних сил сдерживаю :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11669
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:43
#5979
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Цитата:
alex_60:
получил от командиров, что провалил языковый вопрос. понизят теперь в рядовые.

И не жалко вам? Человек же все таки. Страдает ))
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
441
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:46
#5980
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Как тот нищий ко всем цепляется :lol: :lol: :lol: Уже не отвечают ему, а все равно лезет))) Всех цитирует. "Академик" альтернативный :lol:
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14261
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:47
#5981
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Цитата:
alex_60:
предок пастуха баранов в седьмом поколении недалеко ушел в развитии.

Цитата:
гражданин СССР:
Давно уже не читаю балалайкины "шедевры"))) Ничего нового. Дурачок форумный))

А вывод какой?
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Но очередной Оцифрованный, скорбный умом, вообще страх потерял.

Л-Логика!

Вы, блин, друг друга стоите. Несколько недель во флуде одна тема поливание грязью на межнациональной почве.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2489
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:49
#5982
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Цитата:
таноми52:
Удалили, как я поняла, за оскорбительное слово в твой адрес, а не за смысл статьи.


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9275
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:51
#5983
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Цитата:
alex_60:
предок пастуха баранов в седьмом поколении

Предок свинопаса в 2 поколении
(До этого просто совсем туго было с житьем)
Все бредит посадками
Наверно свинячие ножки в голову ударилиЦитата:
maxsaf:
Если честно - смех из последних сил сдерживаю

А зачем сдерживать? Запрещают дома смеяться?)Цитата:
гражданин СССР:
Как тот нищий ко всем цепляется

Да вроде уак ведем дискуссию
А тв читаешь и утираешься
С тобой то никто не общается)Цитата:
Victor Yang:
Вы, блин, друг друга стоите. Несколько недель во флуде одна тема поливание грязью на межнациональной почве.

Ну а лицемеры ещё утверждают что они белые и пушистые)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12889
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:53
#5984
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Цитата:
maxsaf:
И не жалко вам? Человек же все таки. Страдает )


жалко. живое существо все таки.
а что поделать.
что заслужил, то и получил.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11669
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 11:55
#5985
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Цитата:
abaika95:
А зачем сдерживать? Запрещают дома смеяться?)

Да. По ночам запрещают :lol:
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