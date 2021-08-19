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Новости казахскоязычной прессы
Новости казахскоязычной прессы
Куратор темы: Валентин
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 10:56
Цитата:
Не боитесь что при таких сходках
Ваши родственники и друзья могут пострадать?
Или та ради бога?))
maxsaf:
Та ради бога
Та ради бога
Не боитесь что при таких сходках
Ваши родственники и друзья могут пострадать?
Или та ради бога?))
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 10:58
Цитата:
А че они на этих сходках забыли?
abaika95:
Не боитесь что при таких сходках Ваши родственники и друзья могут пострадать? Или та ради бога?))
Не боитесь что при таких сходках Ваши родственники и друзья могут пострадать? Или та ради бога?))
А че они на этих сходках забыли?
В
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 23.12.06
- Сообщений:
- 7615
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:06
Цитата:
Лучше посмотреть на самом канале Куата Ахметова.
Там 20 тысяч подписчиков, и это много - до начала хайпа было 18 тысяч, и единицы тысяч просмотров у большинства видео.
Это в целом меньше, чем ничего.
А вы посмотрите на других площадках) на казахоязычных к примеру
Рвут и мечут
Рвут и мечут
Лучше посмотреть на самом канале Куата Ахметова.
Там 20 тысяч подписчиков, и это много - до начала хайпа было 18 тысяч, и единицы тысяч просмотров у большинства видео.
Это в целом меньше, чем ничего.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:07
Цитата:
Ну вон как маркса любимый пример
Будут мимо проходить а толпа подумает что это диверсанты и напинают ваших друзей сапогом в живот
Митинг то это дело такое)))
Проходит у акорды а бить могут везде)
maxsaf:
А че они на этих сходках забыли?
А че они на этих сходках забыли?
Ну вон как маркса любимый пример
Будут мимо проходить а толпа подумает что это диверсанты и напинают ваших друзей сапогом в живот
Митинг то это дело такое)))
Проходит у акорды а бить могут везде)
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:09
Цитата:
Если в каждом городе выйдут даже по 200 подписчиков куата а к ним присоединятся те кто не смотрел но раз такое дело то пойдем
То в целом это будет больше чем надо))
Валентин:
Это в целом меньше, чем ничего.
Это в целом меньше, чем ничего.
Если в каждом городе выйдут даже по 200 подписчиков куата а к ним присоединятся те кто не смотрел но раз такое дело то пойдем
То в целом это будет больше чем надо))
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:12
Цитата:
Не будут, не переживайте ))
abaika95:
Будут мимо проходить
Будут мимо проходить
Не будут, не переживайте ))
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:14
Цитата:
У них тоже пауза. До конца выборов в РФ. не пойму правда, как одно с другим связано - но видимо как-то связано
abaika95:
Если в каждом городе выйдут даже по 200 подписчиков куата
Если в каждом городе выйдут даже по 200 подписчиков куата
У них тоже пауза. До конца выборов в РФ. не пойму правда, как одно с другим связано - но видимо как-то связано
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:24
Цитата:
Не, ну если они уже Куата с Лениным начали сравнивать ... (дальше голосом Ленина) то боюсь, товарищи, там скоро начнется ужаснейший дефицит галоперидола.
abaika95:
Ленин умер
Движение осталось))
Там Куат уже просто наминален
Ленин умер
Движение осталось))
Там Куат уже просто наминален
Не, ну если они уже Куата с Лениным начали сравнивать ... (дальше голосом Ленина) то боюсь, товарищи, там скоро начнется ужаснейший дефицит галоперидола.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:46
Цитата:
Да вот переживаю))
Мало ли вдруг попадут под раздачуЦитата:
Вы серьезно?)
Выборы в парламент РФ
Каждая партия сейчас думает чтобы такое выкинуть чтобы привлечь к себе внимания
И отвлечь от негатива
И тут решили разыграть помощь русским за границей)
Киргизия как раз подвернулась
Что ещё придумать? Одной Киргизии мало
О а помните в Казахстане ходят активисты по магазинам? Дааа мы на них внимание ещё 2 года газад обратили
Вот давайте эту тему раздуем сейчас)
Так это и работает
А потом уже как ком понеслось по всем каналам
Даже политическая про****а Симонян свой клюв засунула)) Цитата:
А что Ленин божество с ним никого сравнивать нельзя?
Ленин обычный мелкий радикал
Над которым при жизни то посмеивались
А тут идиж ты
Собрал кучку буйных и совершил переворот
И еле еле скрипя лысиной удержал власть террором
maxsaf:
Не будут, не переживайте )
Не будут, не переживайте )
Да вот переживаю))
Мало ли вдруг попадут под раздачуЦитата:
maxsaf:
У них тоже пауза. До конца выборов в РФ. не пойму правда, как одно с другим связано - но видимо как-то связано
У них тоже пауза. До конца выборов в РФ. не пойму правда, как одно с другим связано - но видимо как-то связано
Вы серьезно?)
Выборы в парламент РФ
Каждая партия сейчас думает чтобы такое выкинуть чтобы привлечь к себе внимания
И отвлечь от негатива
И тут решили разыграть помощь русским за границей)
Киргизия как раз подвернулась
Что ещё придумать? Одной Киргизии мало
О а помните в Казахстане ходят активисты по магазинам? Дааа мы на них внимание ещё 2 года газад обратили
Вот давайте эту тему раздуем сейчас)
Так это и работает
А потом уже как ком понеслось по всем каналам
Даже политическая про****а Симонян свой клюв засунула)) Цитата:
Маркс:
Не, ну если они уже Куата с Лениным начали сравнивать ... (дальше голосом Ленина) то
Не, ну если они уже Куата с Лениным начали сравнивать ... (дальше голосом Ленина) то
А что Ленин божество с ним никого сравнивать нельзя?
Ленин обычный мелкий радикал
Над которым при жизни то посмеивались
А тут идиж ты
Собрал кучку буйных и совершил переворот
И еле еле скрипя лысиной удержал власть террором
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12889
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:48
я же говорил до дуста дойдет,
вот и начали травить нечисть всякую,
куатистов, абаек и подобных..
вымирающий вид..
предки пастухов баранов заслужили такой конец своего бла бла бла.
вот и начали травить нечисть всякую,
куатистов, абаек и подобных..
вымирающий вид..
предки пастухов баранов заслужили такой конец своего бла бла бла.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:50
Цитата:
Похоже, что экспозиция "сапогом в живот" стала для вас чересчур знаковой, засела крепкой занозой во вмятине от фуражки, а может быть даже у вас образовалась навязчивая идея самому испытать на себе это волшебное действие. Не переживайте, это легко осуществить и вы находитесь на правильном пути, совсем близко к осуществлению своей жизненной миссии.
abaika95:
Будут мимо проходить а толпа подумает что это диверсанты и напинают ваших друзей сапогом в живот
Будут мимо проходить а толпа подумает что это диверсанты и напинают ваших друзей сапогом в живот
Похоже, что экспозиция "сапогом в живот" стала для вас чересчур знаковой, засела крепкой занозой во вмятине от фуражки, а может быть даже у вас образовалась навязчивая идея самому испытать на себе это волшебное действие. Не переживайте, это легко осуществить и вы находитесь на правильном пути, совсем близко к осуществлению своей жизненной миссии.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12889
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:50
похоже у абайка95 вообще крыша поехала.
иди умойся, такой бред несешь.
кстати мрт мозга у абайка95 показало отсутствие оного.
иди умойся, такой бред несешь.
кстати мрт мозга у абайка95 показало отсутствие оного.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:51
Цитата:
Выходит моей вины тут нет, я не причастен, просто случайно совпало А то я переживаю По началу мало кому нравились ролики Куата во флуде, а щас нормально заходят, даже другие форумчане уже выкладывают весело же ))
abaika95:
Вот давайте эту тему раздуем сейчас)
Вот давайте эту тему раздуем сейчас)
Выходит моей вины тут нет, я не причастен, просто случайно совпало А то я переживаю По началу мало кому нравились ролики Куата во флуде, а щас нормально заходят, даже другие форумчане уже выкладывают весело же ))
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 11:53
Цитата:
Божество. Никого. Нельзя.
abaika95:
А что Ленин божество с ним никого сравнивать нельзя?
А что Ленин божество с ним никого сравнивать нельзя?
Божество. Никого. Нельзя.
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