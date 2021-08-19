Отправлено: - 11:46

maxsaf:

Не будут, не переживайте )

maxsaf:

У них тоже пауза. До конца выборов в РФ. не пойму правда, как одно с другим связано - но видимо как-то связано

Маркс:

Не, ну если они уже Куата с Лениным начали сравнивать ... (дальше голосом Ленина) то

Цитата:Да вот переживаю))Мало ли вдруг попадут под раздачуЦитата:Вы серьезно?)Выборы в парламент РФКаждая партия сейчас думает чтобы такое выкинуть чтобы привлечь к себе вниманияИ отвлечь от негативаИ тут решили разыграть помощь русским за границей)Киргизия как раз подвернуласьЧто ещё придумать? Одной Киргизии малоО а помните в Казахстане ходят активисты по магазинам? Дааа мы на них внимание ещё 2 года газад обратилиВот давайте эту тему раздуем сейчас)Так это и работаетА потом уже как ком понеслось по всем каналамДаже политическая про****а Симонян свой клюв засунула)) Цитата:А что Ленин божество с ним никого сравнивать нельзя?Ленин обычный мелкий радикалНад которым при жизни то посмеивалисьА тут идиж тыСобрал кучку буйных и совершил переворотИ еле еле скрипя лысиной удержал власть террором