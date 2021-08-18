Отправлено: - 19:38

vofkakst:

Объясните этим умникам, что такое (точнее, кто такой) кондуктор...

Цитата:Объясняю кондуктор-это живой человек,которому надо платить зп,медстраховку,кучу всяких соцотчислений,кроме этого люди раз в году хотят идти в отпуск за счёт хозяина и ещё имеют свойства болеть,то есть сидеть дома на больничном и получать зп ну вот и н.... он нужен этот кондуктор?Как говорил великий Сталин "нет человека ,нет проблем"