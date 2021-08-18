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≡ Зачем водителям автобусов дополнительный валидатор и почему пассажирам грозят штрафом за проезд без билета?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42182
Зачем водителям автобусов дополнительный валидатор и почему пассажирам грозят штрафом за проезд без билета?
Отправлено: 18.08.21 - 17:54
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В салонах костанайских автобусов все-таки установили дополнительные аппараты для приема безналичной оплаты проезда. Кроме того, теперь транслируют объявление об оплате при входе и об ответственности за проезд без билета.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
435
Re: Зачем водителям автобусов дополнительный валидатор и почему...
Отправлено: 18.08.21 - 17:54
#1
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Дурь полная.
Объясните этим умникам, что такое (точнее, кто такой) кондуктор... решение всех проблем + дополнительные рабочие места (например для пенсионеров)
Цитата:
. Таким образом не создается очередь, а водитель контролирует ситуацию.

Водитель и не должен контролировать, он должен управлять транспортным средством. Контролировать он должен ситуацию на дороге и состояние авто....
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8015
Re: Зачем водителям автобусов дополнительный валидатор и почему...
Отправлено: 18.08.21 - 19:38
#2
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Цитата:
vofkakst:
Объясните этим умникам, что такое (точнее, кто такой) кондуктор...

Объясняю кондуктор-это живой человек,которому надо платить зп,медстраховку,кучу всяких соцотчислений,кроме этого люди раз в году хотят идти в отпуск за счёт хозяина и ещё имеют свойства болеть,то есть сидеть дома на больничном и получать зп ну вот и н.... он нужен этот кондуктор?
Как говорил великий Сталин "нет человека ,нет проблем"
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
46
Re: Зачем водителям автобусов дополнительный валидатор и почему...
Отправлено: 18.08.21 - 22:23
#3
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Цитата:
Добринцофф:

На то, они и Люди , а не рабы.
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D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
36
Re: Зачем водителям автобусов дополнительный валидатор и почему...
Отправлено: 19.08.21 - 09:09
#4
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Получается так и не решен вопрос о ситуации когда автобус сломался а оплата при входе была совершена, и ты не можешь уехать в час пик на следующем т.к. они подряд полные идут. а деньги тебе не возмещают.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
120
Re: Зачем водителям автобусов дополнительный валидатор и почему...
Отправлено: 19.08.21 - 09:42
#5
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Цитата:
Объясните этим умникам, что такое (точнее, кто такой) кондуктор...

Цитата:
он нужен этот кондуктор?


Астана, Алма-Ата побольше города будут, но как-то нормально ездят, и в середине автобуса валидаторы, и кондуктора.
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