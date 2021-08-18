Отправлено: - 16:17

viktorian85:

На 4 пункта лучше

viktorian85:

А что кто то в Казахстане кидал стаканчик в омоновца на митинге чтобы проверить посадят или?

viktorian85:

За репост и комментарии давно привлекают.

viktorian85:

За такую песню блоггера тоже посадили бы в Казахстане.

Цитата:О кремлеботы подъехали)) что то долго сегодняКак раз из за 2 пунктов которые в России получшеПолитическая культура и политическая активность Цитата:Даже били полицейскогоОдна истеричнаяИ отделалась лёгким испугомСтаканчиком надо было наверно как у вас?)))Цитата:За репост призывов пойти в ИГИЛ? Может бытьА за карикатуру на Гитлера наказывают ?(реальный случай в раше) а за репост проукраинских картинок?(тоже реальный случай)Цитата:Тоже БЫА может и не БЫ)Конкретно то нечего ответить