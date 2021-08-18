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≡ В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между Зимбабве и Конго
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42182
В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между Зимбабве и Конго
Отправлено: 18.08.21 - 10:59
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Казахстан расположился на «почётном» 128-е месте из 167, попав в категорию стран с авторитарными режимами правления. Индекс РК достиг всего 3,14 — это соответствует уровню авторитарных режимов.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9241
Re: В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между...
Отправлено: 18.08.21 - 10:59
#1
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Да в России политическое участие и политическая культура намного выше
чем у нас
За это они на 4 строчки и обгоняют
А вот В степени гражданской свободы у нас по лучше я думаю
Иногентами ещё никого не признают
Блогеров не закрывают за песни
За репост и комментарии не привлекают
За брошеный стаканчик в омоновца не сажают
А Беларусь вообще тьма тьмущая)))
Профайл
A
§ AskKst
(Пользователи)
Регистрация:
09.07.21
Сообщений:
7
Re: В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между...
Отправлено: 18.08.21 - 12:26
#2
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Индекс РК по уровню демократии достиг всего 3,14 — 3,14здец у нас демократии
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1707
Re: В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между...
Отправлено: 18.08.21 - 13:21
#3
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Если б геев признали и разрешили трансвеститов разводить с детских лет, однозначно бы вошли в в 50ку..
Сексуальные меньшинства и коленопреклонения перед африканцами, это и есть эталон европейской демократии..
Ну и деньги были бы..
Вон в Афгане на всех 500 лимонов дают, а признай любая страна геев, транши по несколько миллиардов с МВФ идут..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2488
В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между Зимбабве и Конго
Отправлено: 18.08.21 - 13:32
#4
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Цитата:
111:

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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
215
В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между Зимбабве и Конго
Отправлено: 18.08.21 - 13:42
#5
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Цитата:
abaika95:
А вот В степени гражданской свободы у нас по лучше я думаю Иногентами ещё никого не признают Блогеров не закрывают за песни За репост и комментарии не привлекают За брошеный стаканчик в омоновца не сажают

На 4 пункта лучше. А что кто то в Казахстане кидал стаканчик в омоновца на митинге чтобы проверить посадят или? За репост и комментарии давно привлекают. За такую песню блоггера тоже посадили бы в Казахстане. Поэтому отмазки детские какие то.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
158
Re: В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между...
Отправлено: 18.08.21 - 14:10
#6
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Да,есть куда ещё стремится,до Северной Кореи далековато. Это такой черный юмор :lol
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9241
Re: В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между...
Отправлено: 18.08.21 - 16:17
#7
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Цитата:
viktorian85:
На 4 пункта лучше

О кремлеботы подъехали)) что то долго сегодня
Как раз из за 2 пунктов которые в России получше
Политическая культура и политическая активность Цитата:
viktorian85:
А что кто то в Казахстане кидал стаканчик в омоновца на митинге чтобы проверить посадят или?

Даже били полицейского
Одна истеричная
И отделалась лёгким испугом
Стаканчиком надо было наверно как у вас?)))
Цитата:
viktorian85:
За репост и комментарии давно привлекают.

За репост призывов пойти в ИГИЛ? Может быть
А за карикатуру на Гитлера наказывают ?(реальный случай в раше) а за репост проукраинских картинок?(тоже реальный случай)
Цитата:
viktorian85:
За такую песню блоггера тоже посадили бы в Казахстане.

Тоже БЫ
А может и не БЫ)
Конкретно то нечего ответить
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
215
В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между Зимбабве и Конго
Отправлено: 18.08.21 - 17:03
#8
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Цитата:
abaika95:
О кремлеботы подъехали)) что то долго сегодня Как раз из за 2 пунктов которые в России получше Политическая культура и политическая активность

Кремлеботы это кто?

Цитата:
abaika95:
Даже били полицейского Одна истеричная И отделалась лёгким испугом Стаканчиком надо было наверно как у вас?)))

Её пожалели девушка как никак. Пусть мужик кинет стаканчик в омоновца посмотрим что с ним будет.
Цитата:
abaika95:
За репост призывов пойти в ИГИЛ? Может быть А за карикатуру на Гитлера наказывают ?(реальный случай в раше) а за репост проукраинских картинок?(тоже реальный случай)

Значит Гитлер не плохой в Казахстане или были случаи но мы не знаем. За другие репосты привлекают. Частенько новости читайте.
Цитата:
abaika95:
Тоже БЫ А может и не БЫ) Конкретно то нечего ответить

В Казахстане нету блогеров чтобы петь такие песни. Были бы давно посадили.

[Исправлено: viktorian85, 18.08.2021 - 17:24]

[Исправлено: viktorian85, 18.08.2021 - 17:25]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22470
В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между Зимбабве и Конго
Отправлено: 18.08.21 - 17:07
#9
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Цитата:
viktorian85:
Значит Гитлер не плохой в Казахстане.

Учитель и соратник - Шокая... 8-) :-o
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
61
Re: В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между...
Отправлено: 18.08.21 - 17:47
#10
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Между тем, США только на 25-й строчке... Между Португалией и Францией.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
549
Re: В рейтинге по уровню демократии Казахстан занял место между...
Отправлено: 19.08.21 - 08:54
#11
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Цитата:
Рейтинг стран мира по уровню демократии составили исследователи The Economist Intelligence Unit - аналитическое подразделение британского журнала The Economist.
Источник:

Ну и как всегда-англичанка гадит всем.
Абсолютно политизированная контора.Пишут все,что пожелает старухина левая пятка и патлы бориса джонсона.
Кому,как ни британскому журналу с дальних берегов,знать,какой уровень демократии в средней Азии.
Гнать пинками надо такие подразделения,подальше.Эту таблицу,пусть нарисуют на заднице учредиделя "зэ Экономист",чтоб он раз в год, демонстрировал старушенции,какая чудовищная ситуация на постсоветском пространстве с демократией.
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