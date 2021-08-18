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elektron:

А посчитал, нет не хватит. Работать придётся...

Цитата:Да вот Погремуха говорит, что прежде чем зарезать лошадь на согым, её сначала надо накормить кониной!А конины нету в Казахстане. Ещё же не резали лошадей! А конина только в России. А Куат же теперь не выездной. Купить конины не может.Получается замкнутый круг, мясо есть, но его нет!Может он, банально, голодный?