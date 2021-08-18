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≡ Новости казахскоязычной прессы
 
 
Страница 95 из 95«1...939495
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Куратор темы: Валентин
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7509
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 18.08.21 - 23:41
#1411
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Цитата:
Coopidon:
Или ему его работодатель ЗП не платит?

Может рассчитывал, что и на жизнь молодую и на пенсию хватит? А посчитал, нет не хватит. Работать придётся... :lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1417
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 00:04
#1412
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Цитата:
elektron:
А посчитал, нет не хватит. Работать придётся...

Да вот Погремуха говорит, что прежде чем зарезать лошадь на согым, её сначала надо накормить кониной!
А конины нету в Казахстане. Ещё же не резали лошадей! А конина только в России. А Куат же теперь не выездной. Купить конины не может.
Получается замкнутый круг, мясо есть, но его нет!
:-o
Может он, банально, голодный?
:oops:
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В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7613
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 08:28
#1413
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Низко полетел, к дождю.

[Исправлено: Валентин, 19.08.2021 - 08:30]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12882
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 08:47
#1414
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Цитата:
Валентин:


Диас вовремя понял,что лучше про кочевые народы говорить.
тема интересная.
чтобы казахи знали свою историю.историю кочевников
думая она на русском языке будет обсуждаться.
"чтобы правильно сформировать свои мысли"
казахский все таки не так развит в кз,как русский.
"абайки" тоже сейчас язычок прикусят,а что поделать,
про улучшение социальных проблем будут говорить.
так должно быть ,так и будет.

[Исправлено: alex_60, 19.08.2021 - 08:50]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11643
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 08:54
#1415
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Цитата:
Валентин:
Низко полетел, к дождю.

У природы нет плохой погоды,
Каждая погода - благодать ;-)

[Исправлено: maxsaf, 19.08.2021 - 08:55]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14256
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 08:55
#1416
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Цитата:
Валентин:
Низко полетел, к дождю.

А Куат ещё вчера или позавчера говорил про свою победу.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14256
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 08:59
#1417
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Цитата:
Coopidon:
Чего то чем то Куат опечален!

Я понял три слова - мошенничество, статья и жеке карта. Походу за то что донаты собирал его прижали. Надо на компьютере комментарии прочитать с переводом.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12882
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 19.08.21 - 09:01
#1418
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Цитата:
Coopidon:
Может у него что-то случилось? Может баран сдох


из полиции идет.
Управление полиции Алатауского района вывеска.
вызывали .
предъявили статью.
он даже ни разу Россию не вспомнил в своем монологе при выходе из полиции.

[Исправлено: alex_60, 19.08.2021 - 09:04]
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