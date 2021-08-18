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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1487
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 23:21
Цитата:
Мне в детстве снилась бабайка, которая сидела под столом с ляШкой конины.
Цитата:
[Исправлено: Маркс, 18.08.2021 - 23:22]
abaika95:
Или лошадь лягнула в детстве?)
Или лошадь лягнула в детстве?)
Мне в детстве снилась бабайка, которая сидела под столом с ляШкой конины.
Цитата:
abaika95:Я вам во второй раз объясняю, непробиваемый вы наш, что я против непрофессионалов в деле распространения информации.
Правильно я понял лицемерный вы наш что вы против журналистов и блогеров кто сидит на американских грантах?))
Правильно я понял лицемерный вы наш что вы против журналистов и блогеров кто сидит на американских грантах?))
[Исправлено: Маркс, 18.08.2021 - 23:22]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 23:24
Цитата:
___ Это ты про Астану , то бишь теперь Нур-Султан ?
abaika95:
А давайте там город построим)) вбухали млрд на город
А давайте там город построим)) вбухали млрд на город
___ Это ты про Астану , то бишь теперь Нур-Султан ?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 23:28
Цитата:
____ Ты прав как всегда , я понял , что изучают русский , так как без него никуда .
abaika95:
Ты же всервоно понял
Ты же всервоно понял
____ Ты прав как всегда , я понял , что изучают русский , так как без него никуда .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 23:36
Цитата:
Не от того, у США долг всем миром не заплатить и живут же. Цитата:
Ой до что там карьер? Индия, Афганистан, Куба, Египет... весь список и не перечислить. Кому помогали и поддерживали. И ни чё 70-ть лет просуществовали. Изнутри разрушили. Хотя сегодня уже не важно. Как то Рейган сказал, что при встрече с Госсекретарём СССР он ожидал увидеть человека в каракулевой шапке и шинели, но когда увидел одетого по последней моде от французских кутюрье и часами за несколько тысяч на руках человека, то понял - "с ним можно договориться"
Тут ещё учитывать нужно, что президенты в США иногда как актёры Голливуда лучше, чем как президенты, как Рейган или тот же Дональд Трамп.
[Исправлено: elektron, 18.08.2021 - 18:52]
abaika95:
От того потом страшные 90ые и случились
От того потом страшные 90ые и случились
Не от того, у США долг всем миром не заплатить и живут же. Цитата:
abaika95:
Страна то не считала народные бабки совсем Надо карьер? Вбухали Надо завод? Вбухали а кто будет обслуживать? А давайте там город построим)) вбухали млрд на город
Страна то не считала народные бабки совсем Надо карьер? Вбухали Надо завод? Вбухали а кто будет обслуживать? А давайте там город построим)) вбухали млрд на город
Ой до что там карьер? Индия, Афганистан, Куба, Египет... весь список и не перечислить. Кому помогали и поддерживали. И ни чё 70-ть лет просуществовали. Изнутри разрушили. Хотя сегодня уже не важно. Как то Рейган сказал, что при встрече с Госсекретарём СССР он ожидал увидеть человека в каракулевой шапке и шинели, но когда увидел одетого по последней моде от французских кутюрье и часами за несколько тысяч на руках человека, то понял - "с ним можно договориться"
Тут ещё учитывать нужно, что президенты в США иногда как актёры Голливуда лучше, чем как президенты, как Рейган или тот же Дональд Трамп.
[Исправлено: elektron, 18.08.2021 - 18:52]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- НиКапенгагин
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1417
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 23:45
Цитата:
Знаменитый поэт. 50 лет подряд пел!
Неужели ты из всего этого наследия, никрена не знаешь!?
Цитата:
abaika95:
Спой а лучше спей
Спой а лучше спей
Знаменитый поэт. 50 лет подряд пел!
Неужели ты из всего этого наследия, никрена не знаешь!?
Цитата:
Коркыта с юности мучила мысль о скоротечности человеческого бытия. Однажды голос во сне ему сказал: “Если не будешь вспоминать про смерть, то будешь жить вечно”. В стремлении обмануть смерть, Коркыт пустился путешествовать. Однако, везде куда бы они не приехал, он встречал людей, копавших его могилу. Даже в полной изоляции от людей ему напоминала о смерти сама природа.
Тогда Коркыт решил вернуться на Родину и выдолбить из дерева кобыз. Он натянул на него струны и стал играть, чтобы излить все свои терзания и мучения в музыке. Когда за Коркытом пришла смерть в виде маленькой змеи, она была заворожена музыкой кобыза. Коркыт продолжал играть для змеи, а она слушала. По легенде, это продолжалось 50 лет, пока композитор не устал и не заснул. В этот момент змея укусила его.
Тогда Коркыт решил вернуться на Родину и выдолбить из дерева кобыз. Он натянул на него струны и стал играть, чтобы излить все свои терзания и мучения в музыке. Когда за Коркытом пришла смерть в виде маленькой змеи, она была заворожена музыкой кобыза. Коркыт продолжал играть для змеи, а она слушала. По легенде, это продолжалось 50 лет, пока композитор не устал и не заснул. В этот момент змея укусила его.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 23:56
Цитата:
Я глупее своих предков, но работаю в IT сфере и сижу в приличном офисе, в пригодной для жизни стране. Парадокс
abaika95:
Хорошо что ваши предки были умнее вас И выучили грамоту когда тотальный ликбез проводился А то так бы и стояли у сохи))
Хорошо что ваши предки были умнее вас И выучили грамоту когда тотальный ликбез проводился А то так бы и стояли у сохи))
Я глупее своих предков, но работаю в IT сфере и сижу в приличном офисе, в пригодной для жизни стране. Парадокс
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 23:59
Цитата:
Я думаю, что не просто закроют, а конкретно так "закроют"
abaika95:
Вы думаете их закроют от вашей деятельности на форуме?))) Вы самый "умный" борец на свете)))
Вы думаете их закроют от вашей деятельности на форуме?))) Вы самый "умный" борец на свете)))
Я думаю, что не просто закроют, а конкретно так "закроют"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 23:59
Цитата:
Да абайка, а кого поддерживает Казахстан, что денег совсем нет. Не ну не то что совсем, но не у всех.
Вроде нефть есть, газ есть, никого в отличие от Совка не кормят и не поддерживают. Так где деньги Зин "С"
elektron:
Ой до что там карьер? Индия, Афганистан, Куба, Египет... весь список и не перечислить
Ой до что там карьер? Индия, Афганистан, Куба, Египет... весь список и не перечислить
Да абайка, а кого поддерживает Казахстан, что денег совсем нет. Не ну не то что совсем, но не у всех.
Вроде нефть есть, газ есть, никого в отличие от Совка не кормят и не поддерживают. Так где деньги Зин "С"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 00:01
Что даже простой лыжный комплекс не в состоянии построить?
А может проблема и не в деньгах вовсе? Может уже просто нету тех, кто качественно строить может, а остались, кто откаты считает? Кто ЭКСПО строил? не индусы случайно?
А Кан то умер уже давно, кто строить то будет? Как теперь дальше жить?
[Исправлено: elektron, 18.08.2021 - 19:16]
А может проблема и не в деньгах вовсе? Может уже просто нету тех, кто качественно строить может, а остались, кто откаты считает? Кто ЭКСПО строил? не индусы случайно?
А Кан то умер уже давно, кто строить то будет? Как теперь дальше жить?
[Исправлено: elektron, 18.08.2021 - 19:16]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 00:29
Цитата:
Те, кто в сфере обслуживания и торговле работу потеряют - они и будут строить
elektron:
А Кан то умер уже давно, кто строить то будет?
А Кан то умер уже давно, кто строить то будет?
Те, кто в сфере обслуживания и торговле работу потеряют - они и будут строить
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 01:54
Пользователь с ником "Уже не ваш земляк" зарегался сегодня. Вангую - будет жарко
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 438
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 06:23
Цитата:
Ты сопли-то вытри, "втыкатель"
abaika95:
А как тебя в асфальт воткнут как безымянного так и ты притухнеш)) Не долго ждать)
А как тебя в асфальт воткнут как безымянного так и ты притухнеш)) Не долго ждать)
Ты сопли-то вытри, "втыкатель"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 06:56
Цитата:
А до отьезда из Казахстана кем я был по вашему мнению? ))
abaika95:
Это в мире называется по другому Гастр...
Это в мире называется по другому Гастр...
А до отьезда из Казахстана кем я был по вашему мнению? ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 06:59
Цитата:
А у вас в 16-ом что, много?
[Исправлено: maxsaf, 19.08.2021 - 07:00]
abaika95:
Многие уехали ещё в 16 году Когда казаки целые аулы вырезали А потом их место красные заняли У вас много из семьи вырезали в 90ые?
Многие уехали ещё в 16 году Когда казаки целые аулы вырезали А потом их место красные заняли У вас много из семьи вырезали в 90ые?
А у вас в 16-ом что, много?
[Исправлено: maxsaf, 19.08.2021 - 07:00]
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