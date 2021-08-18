Отправлено: - 23:36

abaika95:

От того потом страшные 90ые и случились

abaika95:

Страна то не считала народные бабки совсем Надо карьер? Вбухали Надо завод? Вбухали а кто будет обслуживать? А давайте там город построим)) вбухали млрд на город

[Исправлено: elektron, 18.08.2021 - 18:52]

Цитата:Не от того, у США долг всем миром не заплатить и живут же.Цитата:Ой до что там карьер? Индия, Афганистан, Куба, Египет... весь список и не перечислить.Кому помогали и поддерживали. И ни чё 70-ть лет просуществовали. Изнутри разрушили. Хотя сегодня уже не важно. Как то Рейган сказал, что при встрече с Госсекретарём СССР он ожидал увидеть человека в каракулевой шапке и шинели, но когда увидел одетого по последней моде от французских кутюрье и часами за несколько тысяч на руках человека, то понял - "с ним можно договориться"Тут ещё учитывать нужно, что президенты в США иногда как актёры Голливуда лучше, чем как президенты, как Рейган или тот же Дональд Трамп.