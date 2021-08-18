Прогноз на 5 дней
пасмурно+23°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 46% влажность
  • В-ЮВ, 2.47 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 396 из 396«1...394395396
Ответить Новый топик
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1487
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 23:21
#5926
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или лошадь лягнула в детстве?)

Мне в детстве снилась бабайка, которая сидела под столом с ляШкой конины.
Цитата:
abaika95:
Правильно я понял лицемерный вы наш что вы против журналистов и блогеров кто сидит на американских грантах?))
Я вам во второй раз объясняю, непробиваемый вы наш, что я против непрофессионалов в деле распространения информации.

[Исправлено: Маркс, 18.08.2021 - 23:22]
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3614
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 23:24
#5927
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А давайте там город построим)) вбухали млрд на город

___ Это ты про Астану , то бишь теперь Нур-Султан ? :-P
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3614
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 23:28
#5928
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ты же всервоно понял

____ Ты прав как всегда , я понял , что изучают русский , так как без него никуда .
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 23:36
#5929
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
От того потом страшные 90ые и случились

Не от того, у США долг всем миром не заплатить и живут же. :lol: Цитата:
abaika95:
Страна то не считала народные бабки совсем Надо карьер? Вбухали Надо завод? Вбухали а кто будет обслуживать? А давайте там город построим)) вбухали млрд на город

Ой до что там карьер? Индия, Афганистан, Куба, Египет... весь список и не перечислить. :lol: Кому помогали и поддерживали. И ни чё 70-ть лет просуществовали. Изнутри разрушили. Хотя сегодня уже не важно. Как то Рейган сказал, что при встрече с Госсекретарём СССР он ожидал увидеть человека в каракулевой шапке и шинели, но когда увидел одетого по последней моде от французских кутюрье и часами за несколько тысяч на руках человека, то понял - "с ним можно договориться" :lol:
Тут ещё учитывать нужно, что президенты в США иногда как актёры Голливуда лучше, чем как президенты, как Рейган или тот же Дональд Трамп. :lol:

[Исправлено: elektron, 18.08.2021 - 18:52]
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1417
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 23:45
#5930
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Спой а лучше спей

Знаменитый поэт. 50 лет подряд пел!
Неужели ты из всего этого наследия, никрена не знаешь!?
:oops:
Цитата:
Коркыта с юности мучила мысль о скоротечности человеческого бытия. Однажды голос  во сне ему сказал: “Если не будешь вспоминать про смерть, то будешь жить вечно”. В стремлении обмануть смерть, Коркыт пустился путешествовать. Однако, везде куда бы они не приехал, он встречал людей, копавших его могилу.  Даже в  полной изоляции от людей  ему напоминала о смерти сама природа.

Тогда Коркыт решил  вернуться на Родину и выдолбить из дерева кобыз. Он натянул на него струны и стал играть, чтобы излить все свои терзания и мучения в музыке.  Когда за Коркытом пришла смерть в виде маленькой змеи, она была заворожена музыкой кобыза. Коркыт продолжал играть для змеи, а она слушала. По легенде, это продолжалось 50 лет, пока композитор не устал и не заснул. В этот момент змея укусила его.

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11639
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 23:56
#5931
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Хорошо что ваши предки были умнее вас И выучили грамоту когда тотальный ликбез проводился А то так бы и стояли у сохи))

Я глупее своих предков, но работаю в IT сфере и сижу в приличном офисе, в пригодной для жизни стране. Парадокс :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11639
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 23:59
#5932
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы думаете их закроют от вашей деятельности на форуме?))) Вы самый "умный" борец на свете)))

Я думаю, что не просто закроют, а конкретно так "закроют" :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 23:59
#5933
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ой до что там карьер? Индия, Афганистан, Куба, Египет... весь список и не перечислить

Да абайка, а кого поддерживает Казахстан, что денег совсем нет. Не ну не то что совсем, но не у всех.
Вроде нефть есть, газ есть, никого в отличие от Совка не кормят и не поддерживают. Так где деньги Зин "С" :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 00:01
#5934
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что даже простой лыжный комплекс не в состоянии построить? 8-)
А может проблема и не в деньгах вовсе? Может уже просто нету тех, кто качественно строить может, а остались, кто откаты считает? Кто ЭКСПО строил? не индусы случайно? 8-)
А Кан то умер уже давно, кто строить то будет? Как теперь дальше жить? :-o :lol:

[Исправлено: elektron, 18.08.2021 - 19:16]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11639
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.08.21 - 00:29
#5935
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А Кан то умер уже давно, кто строить то будет?

Те, кто в сфере обслуживания и торговле работу потеряют - они и будут строить :lol:
Профайл
Страница 396 из 396«1...394395396
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS