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≡ Проблемы финансовые и не только - Строительство лыжной базы в Костанае не завершено, а подрядчики уже судятся друг с другом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42178
Проблемы финансовые и не только - Строительство лыжной базы в Костанае не завершено, а подрядчики уже судятся друг с другом
Отправлено: 18.08.21 - 19:43
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Строительством лыжной базы занимается ТОО «Марал Курылыс» из Жезказгана. Оно получило все бюджетные средства по актам выполненных работ, но нанимало субподрядчиков.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2488
Re: Проблемы финансовые и не только - Строительство лыжной базы...
Отправлено: 18.08.21 - 19:43
#1
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Цитата:
Договор у нас был на 15 млн тенге, нам из них 10 млн выплатили, а остальное - нет. Суды затягиваются, с нами генподрядчик на контакт не идет. У нас есть гарантийные письма, но денег нет.


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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7509
Re: Проблемы финансовые и не только - Строительство лыжной базы...
Отправлено: 18.08.21 - 19:49
#2
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Нормально так строят, скоро юрты ставить дешевле и надёжнее будет. :lol:
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3980
Re: Проблемы финансовые и не только - Строительство лыжной базы...
Отправлено: 18.08.21 - 21:27
#3
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Заказчик отвечает за качество, вот пусть и требует с генерального, а субчики пусть сами разбираются это вообще не интересно.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3980
Re: Проблемы финансовые и не только - Строительство лыжной базы...
Отправлено: 18.08.21 - 21:30
#4
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Позорники, не могут за деньги истребовать надлежащее качество.
Не за спасибо же строят, в чем дело товарищ Таңжарықов?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7509
Re: Проблемы финансовые и не только - Строительство лыжной базы...
Отправлено: 18.08.21 - 21:46
#5
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На 7-ом фото песочек специально из за стенки высыпался, что бы не убился кто на кривых ступеньках? Или для того, что бы влага на 8-ое фото попала? :lol:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
656
Проблемы финансовые и не только - Строительство лыжной базы в Костанае не завершено, а подрядчики уже судятся друг с другом
Отправлено: 19.08.21 - 00:18
#6
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Вот так у нас сейчас и строят обьекты приезжие маралы да курылысы. Тяп ляп и уехали домой. Демпенгуют на тендерах,потому что знают что порешают вопрос по качеству еще и кинут наших местных. Кончили наших местных строителей,а южанам всё можно.
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