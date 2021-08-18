Отправлено: - 22:04

maxsaf:

Вот такой я дальновидный

maxsaf:

Кандасы, оралманы тоже в свое время уехали из Казахстана потому что им что то не понравилось, когда власть поменялась и пришли "красные

maxsaf:

Теперь вы их назад зовете, материальная помощь, все дела.

maxsaf:

Даже рейды языковые - ради них, не говорящих по русски.

maxsaf:

Но были и другие, кто остался отбиваться от "красных" - теперь вы их реабилитируете, героизируете, а кому-то возможно даже памятники ставите, по типу Бандеры. Или это другое?

Добринцофф:

А что в Казахстан окорочка США не завозят

гражданин СССР:

Как только "блохера" возьмут за ж..., сразу

Гога:

Мы установили памятник Мустафе Шокаю, снимаем фильмы о нем.(Он же ) -----Ничего не напоминает ??

Маркс:

. Но даже если и выгнать всех этих заслуженных Ларис со своих мест, то вы что ли с Куатом будете кормить

Маркс:

Точно так же и в вопросах СМИ можно доверять только профессионалам, получившим лицензию на журналистскую деятельность.

elektron:

Может лучше Генри Форду тогда?

elektron:

Кан был архитектором, а не машиностроителем

Маркс:

А конские окорочка не завозите?

Козлов я:

Русский язык в Казахстане имеет статус официального

[Исправлено: abaika95, 18.08.2021 - 22:08]

Цитата:Это в мире называется по другомуГастр...Цитата:Харош))))Давайте такМногие уехали ещё в 16 годуКогда казаки целые аулы вырезалиА потом их место красные занялиУ вас много из семьи вырезали в 90ые?Цитата:Все зовут своих и мы зовёмРоссия вон своих оралманов зовёт кто в трудный год уезжалМы такжеДаже Германия зовёт)Цитата:Вы конечно 20 лет назад уехалиИ многое уже не знаетеПредставьте себе уже целое поколение в Казахстане вырослоКоторое русский не знает и не изучаетНе незачем им))Цитата:Нет тоже самоеПамятники всем кого не справедливо задвигали ставятКрасного и так хватает вокругПусть будет и объективное)Или вы против? Цитата:А вы понимаете разницу между окорочками на коммерческой основеИ гум помощь?)) Которую в итоге российские коммерсы умудрялись ещё и продавать населению))Жизнь висит на нитке а думает о прибытке))Цитата:А как тебя в асфальт воткнут как безымянного так и ты притухнеш))Не долго ждать)Цитата:НичегоА что вам шокай сделал?))Вон в России маннергейму ставили доску прям от власти был посыл и что?))Цитата:Не заслуженных а обычныхПридут и на их место людиСвято место пусто не бывает Цитата:Правильно я понял лицемерный вы наш что вы против журналистов и блогеров кто сидит на американских грантах?))Цитата:И ему можно Цитата:Кан был руком компанииВ которой работали инженера разных направленийА сам он был производственным архитекторомКто делал заводы и фабрики для удобной работыА его инженера туда стали станкиЦитата:У вас какой-то комплекс насчёт конины?))Ладно Алекса били в 90ые ормалманыВас тоже били? Или лошадь лягнула в детстве?)Цитата:Это имеется ввиду что его не запрещают))А могли бы