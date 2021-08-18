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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9236
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 21:51
#5896
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Цитата:
drakon:
А раньше - кушал?.

И раньше не ел
Цитата:
maxsaf:
Буду учиться, и учусь тому, к чему как говорится душа лежит, а не тому, что навязывают.
Хорошо что ваши предки были умнее вас
И выучили грамоту когда тотальный ликбез проводился
А то так бы и стояли у сохи))
Цитата:
alex_60:
оралманы когда приезжают в кз. сразу пельмени варят. почему то.

Спец по оралманам вылез из коробки
Боялся из все 90ые
Потому и изучал))
Мало ли где накосячитЦитата:
maxsaf:
Да, признаю, начал я. И планирую продолжить, пока Куат и Ко канал не закроет.

Вы думаете их закроют от вашей деятельности на форуме?)))
Вы самый "умный" борец на свете)))
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22465
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 21:56
#5897
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Цитата:
abaika95:
И раньше не ел

Шошка? Грязная?... :lol: ;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9236
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 22:04
#5898
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Цитата:
maxsaf:
Вот такой я дальновидный

Это в мире называется по другому
Гастр...
Цитата:
maxsaf:
Кандасы, оралманы тоже в свое время уехали из Казахстана потому что им что то не понравилось, когда власть поменялась и пришли "красные

Харош))))
Давайте так
Многие уехали ещё в 16 году
Когда казаки целые аулы вырезали
А потом их место красные заняли
У вас много из семьи вырезали в 90ые?
Цитата:
maxsaf:
Теперь вы их назад зовете, материальная помощь, все дела.

Все зовут своих и мы зовём
Россия вон своих оралманов зовёт кто в трудный год уезжал
Мы также
Даже Германия зовёт)Цитата:
maxsaf:
Даже рейды языковые - ради них, не говорящих по русски.

Вы конечно 20 лет назад уехали
И многое уже не знаете
Представьте себе уже целое поколение в Казахстане выросло
Которое русский не знает и не изучает
Не незачем им))Цитата:
maxsaf:
Но были и другие, кто остался отбиваться от "красных" - теперь вы их реабилитируете, героизируете, а кому-то возможно даже памятники ставите, по типу Бандеры. Или это другое?

Нет тоже самое
Памятники всем кого не справедливо задвигали ставят
Красного и так хватает вокруг
Пусть будет и объективное)
Или вы против? Цитата:
Добринцофф:
А что в Казахстан окорочка США не завозят

А вы понимаете разницу между окорочками на коммерческой основе
И гум помощь?)) Которую в итоге российские коммерсы умудрялись ещё и продавать населению))
Жизнь висит на нитке а думает о прибытке))
Цитата:
гражданин СССР:
Как только "блохера" возьмут за ж..., сразу

А как тебя в асфальт воткнут как безымянного так и ты притухнеш))
Не долго ждать)
Цитата:
Гога:
Мы установили памятник Мустафе Шокаю, снимаем фильмы о нем.(Он же ) -----Ничего не напоминает ??

Ничего
А что вам шокай сделал?))
Вон в России маннергейму ставили доску прям от власти был посыл и что?))
Цитата:
Маркс:
. Но даже если и выгнать всех этих заслуженных Ларис со своих мест, то вы что ли с Куатом будете кормить

Не заслуженных а обычных
Придут и на их место люди
Свято место пусто не бывает Цитата:
Маркс:
Точно так же и в вопросах СМИ можно доверять только профессионалам, получившим лицензию на журналистскую деятельность.

Правильно я понял лицемерный вы наш что вы против журналистов и блогеров кто сидит на американских грантах?))
Цитата:
elektron:
Может лучше Генри Форду тогда?

И ему можно Цитата:
elektron:
Кан был архитектором, а не машиностроителем

Кан был руком компании
В которой работали инженера разных направлений
А сам он был производственным архитектором
Кто делал заводы и фабрики для удобной работы
А его инженера туда стали станки
Цитата:
Маркс:
А конские окорочка не завозите?

У вас какой-то комплекс насчёт конины?))
Ладно Алекса били в 90ые ормалманы
Вас тоже били? Или лошадь лягнула в детстве?)
Цитата:
Козлов я:
Русский язык в Казахстане имеет статус официального

Это имеется ввиду что его не запрещают))
А могли бы

[Исправлено: abaika95, 18.08.2021 - 22:08]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9236
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 22:05
#5899
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Цитата:
drakon:
Шошка? Грязная?

Да нет
Просто не люблю холодец
Маркс вон тоже конину ее любит почему-то
Видать точно лягнула его самка в детстве)))
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1410
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 22:12
#5900
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Цитата:
abaika95:
Ножки Буша Позорная страницы истории России говорят

Казахстан увеличил импорт конины и говядины из России...
пишет Тенгри
Рс может хватит кормить Россию?
:lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7500
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 22:21
#5901
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Цитата:
abaika95:
Кан был руком компании

Ну сегодня то ангар поставить без проблем - любой может, даже в Афганистане наверное, не то что лыжную базу в Костанае. :lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1410
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 22:29
#5902
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Цитата:
abaika95:
Да нет Просто не люблю холодец

Цитата:
drakon:
Шошка? Грязная?...

У меня на глазах таких чудес происходило. Вчера ел свинину и сало, а сегодня вдруг заявляет: Как выможете это есть? Это грязь!
Вчера водку трескал и пиво бухал, а сегодня -не сидит с одним столом с теми кто её пьёт! И кружка у него своя, из которой он пиет не должна стоять рядом с той, в которую алкоголь наливали.
Лично знал субъекта, которому вера запрещала брать взятки. И которые вместо него получал доверенный человек.
:oops:
Одно слово-"святоши_!
А вы говорите-холодец!
:-o
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9236
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 22:31
#5903
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Цитата:
Coopidon:
Казахстан увеличил импорт конины и говядины из России...

Очень скоро
Резать начнут
Вот и увеличили
Уже даже своего мяса не хватает проглотам Цитата:
elektron:
Ну сегодня то ангар поставить без проблем - любой может, даже в Афганистане наверное, не то что лыжную базу в Костанае

Чето в передовом СССР и этого не могли
Приходилось из США звать спецов))
А те уже как недолеким объесняли советским что и куда))
Вы то не сильно там кичитесь
Вы просто приехали в Германию на все готовое а понтов как у сенегальца))

[Исправлено: abaika95, 18.08.2021 - 22:34]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22465
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 22:32
#5904
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Цитата:
abaika95:
Маркс вон тоже конину ее любит почему-то

А нам, Бог,запрещает,ест конину... 8-)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7500
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.08.21 - 22:34
#5905
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Цитата:
abaika95:
А те уже как недолеким объесняли советским что и куда))

Это вы так себя позиционируете, как выходца из СССР, или кичитесь тем, что уже после родились? :lol:
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