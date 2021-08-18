maxsaf: Кандасы, оралманы тоже в свое время уехали из Казахстана потому что им что то не понравилось, когда власть поменялась и пришли "красные
Харош)))) Давайте так Многие уехали ещё в 16 году Когда казаки целые аулы вырезали А потом их место красные заняли У вас много из семьи вырезали в 90ые? Цитата:
maxsaf: Теперь вы их назад зовете, материальная помощь, все дела.
Все зовут своих и мы зовём Россия вон своих оралманов зовёт кто в трудный год уезжал Мы также Даже Германия зовёт)Цитата:
maxsaf: Даже рейды языковые - ради них, не говорящих по русски.
Вы конечно 20 лет назад уехали И многое уже не знаете Представьте себе уже целое поколение в Казахстане выросло Которое русский не знает и не изучает Не незачем им))Цитата:
maxsaf: Но были и другие, кто остался отбиваться от "красных" - теперь вы их реабилитируете, героизируете, а кому-то возможно даже памятники ставите, по типу Бандеры. Или это другое?
Нет тоже самое Памятники всем кого не справедливо задвигали ставят Красного и так хватает вокруг Пусть будет и объективное) Или вы против? Цитата:
Добринцофф: А что в Казахстан окорочка США не завозят
А вы понимаете разницу между окорочками на коммерческой основе И гум помощь?)) Которую в итоге российские коммерсы умудрялись ещё и продавать населению)) Жизнь висит на нитке а думает о прибытке)) Цитата:
гражданин СССР: Как только "блохера" возьмут за ж..., сразу
А как тебя в асфальт воткнут как безымянного так и ты притухнеш)) Не долго ждать) Цитата:
Гога: Мы установили памятник Мустафе Шокаю, снимаем фильмы о нем.(Он же ) -----Ничего не напоминает ??
Ничего А что вам шокай сделал?)) Вон в России маннергейму ставили доску прям от власти был посыл и что?)) Цитата:
Маркс: . Но даже если и выгнать всех этих заслуженных Ларис со своих мест, то вы что ли с Куатом будете кормить
Не заслуженных а обычных Придут и на их место люди Свято место пусто не бывает Цитата:
Маркс: Точно так же и в вопросах СМИ можно доверять только профессионалам, получившим лицензию на журналистскую деятельность.
Правильно я понял лицемерный вы наш что вы против журналистов и блогеров кто сидит на американских грантах?)) Цитата:
elektron: Может лучше Генри Форду тогда?
И ему можно Цитата:
elektron: Кан был архитектором, а не машиностроителем
Кан был руком компании В которой работали инженера разных направлений А сам он был производственным архитектором Кто делал заводы и фабрики для удобной работы А его инженера туда стали станки Цитата:
Маркс: А конские окорочка не завозите?
У вас какой-то комплекс насчёт конины?)) Ладно Алекса били в 90ые ормалманы Вас тоже били? Или лошадь лягнула в детстве?) Цитата:
Козлов я: Русский язык в Казахстане имеет статус официального
Это имеется ввиду что его не запрещают)) А могли бы
У меня на глазах таких чудес происходило. Вчера ел свинину и сало, а сегодня вдруг заявляет: Как выможете это есть? Это грязь! Вчера водку трескал и пиво бухал, а сегодня -не сидит с одним столом с теми кто её пьёт! И кружка у него своя, из которой он пиет не должна стоять рядом с той, в которую алкоголь наливали. Лично знал субъекта, которому вера запрещала брать взятки. И которые вместо него получал доверенный человек.
Coopidon: Казахстан увеличил импорт конины и говядины из России...
Очень скоро Резать начнут Вот и увеличили Уже даже своего мяса не хватает проглотам Цитата:
elektron: Ну сегодня то ангар поставить без проблем - любой может, даже в Афганистане наверное, не то что лыжную базу в Костанае
Чето в передовом СССР и этого не могли Приходилось из США звать спецов)) А те уже как недолеким объесняли советским что и куда)) Вы то не сильно там кичитесь Вы просто приехали в Германию на все готовое а понтов как у сенегальца))
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