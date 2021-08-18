Отправлено: - 19:43

Договор у нас был на 15 млн тенге, нам из них 10 млн выплатили, а остальное - нет. Суды затягиваются, с нами генподрядчик на контакт не идет. У нас есть гарантийные письма, но денег нет.

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